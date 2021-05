Adiós a un año oscuro sin vislumbrar la luz

Alfonso Gil

Valencia, 23 may (EFE).- El Valencia cerró este sábado su peor temporada del siglo XXI, en la que ha fracasado a nivel institucional y deportivo y a cuya conclusión ha llegado sin atisbo alguno de que la oscuridad de la campaña deje paso a luz al final del túnel por el que atraviesa la entidad.

El año ha estado marcado por la crisis vivida a nivel social y por los malos resultados deportivos que han provocado la decimocuarta posición en LaLiga Santander con 44 puntos, cifras históricamente negativas que cierran una campaña en cuyo inicio se llegó a escuchar que el acceso a la Liga de Campeones era unos de los objetivos.

Las claves de esta desastrosa temporada han sido las siguientes

1.- Desafección entre el club y la afición

La cúpula de la entidad, cuyo accionista mayoritario es el empresario singapurés Peter Lim, ha completado la campaña sin que la afición entendiera su inacción, lo que ha provocado protestas constantes hacia una directiva atrincherada en unos planteamientos que nunca ha tenido la voluntad de compartir.

2.- Ausencia de público en Mestalla.

Aunque la falta de público ha sido habitual en todos los estadios, la de en Mestalla ha beneficiado al consejo de administración, que se ha librado de los abucheos. Sólo los escuchó en el último partido en casa, ante el Eibar, al que acudieron menos de 3.000 aficionados de los 5.000 que podían hacerlo y que debieron pagar para estar.

3.- Salidas del equipo

El equipo vio mermado su potencial durante el verano con la salida de jugadores fundamentales en la etapa anterior. Fue el caso de Ezequiel Garay, Francis Coquelin, el capitán Dani Parejo, regalado al Villarreal, Ferran Torres, Rodrigo Moreno o Geoffrey Kondogbia.

4.- Sin fichajes

Pese a prometer llegadas, el club solo incorporó a jóvenes sin experiencia o dio opción a algún cedido como Toni Latop y Uros Racic, junto a la llegada en el mercado de invierno de futbolistas como Cristian Oliva, Farcisco Ferro y Patrick Cutrone, que nunca llegaron a tener protagonismo en el equipo.

5.- Javi Gracia

Javi Gracia, un entrenador con experiencia, fue el elegido para dirigir el proyecto. Bien pronto se vio decepcionado por las promesas incumplidas por la directiva, a punto estuvo de abandonar el club en octubre y fue destituido en mayo, sin que ninguna de las expectativas en torno a su figura se cumplieran tanto por la falta de mimbres como por su carácter apagado, que apenas transmitía energía.

6.- Inexperiencia

Varios futbolistas con apenas experiencia han sido utilizados con frecuencia. Ha sido el caso del lateral portugués Thierry Correia, el que más ha progresado de todos los jóvenes en esta temporada, junto a Hugo Guillamón, así como Yannis Musah o Álex Blanco, mientras que otros, que estaban en un peldaño superior en cuanto a veteranía como Kang In Lee o Manu Vallejo no han gozado de excesivas oportunidades o no las han aprovechado.

7.- Los pesos pesados

Su rendimiento ha sido dispar. José Luis Gayà, Gabriel Paulista, Carlos Soler o Daniel Wass han llevado el peso del equipo, con la incorporación de Gonçalo Guedes en los últimos meses, pero de Maxi Gómez, Kevin Gameiro, Mouctar Diakhaby o Denis Cheryshev se esperaba más, al tiempo que las lesiones de Jesper Cillessen han provocado que el portero más habitual haya sido Jaume Doménech.

8.- Las victorias

El Valencia sólo ha ganado diez partidos, cifra con la que es muy difícil estar por encima de mitad de la tabla y, mucho más, acercarse a las posiciones de competiciones europeas.

9.- Fuera de casa

Además, sólo dos de esas victorias se han registrado a domicilio. La suma de tan sólo doce puntos e desplazamientos, la más pobre de las últimas décadas, son otra muestra más de la mediocridad del equipo en esta campaña.

10.- Voro

Por séptima vez en la historia del club, Salvador González “Voro” ha salido al rescate del equipo desde el banquillo. Lo ha hecho en los últimos cuatro partidos de Liga en los que el equipo aseguró matemáticamente la permanencia y en los que sumó siete puntos, más de la mitad de los doce disputados bajo su dirección. EFE