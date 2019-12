Adriana Lucía sobre protestas en Colombia: Música hace parte de la solución

Daniela Arias Baquero

Bogotá, 7 dic (EFE).- La cantante Adriana Lucía, renovadora del ritmo tradicional colombiano del porro y uno de los rostros visibles de las protestas contra el Gobierno, considera que los artistas tienen un compromiso social con las manifestaciones, en las que la música 'hace parte de la solución y no del problema'.

'En las grandes transformaciones sociales ha estado presente el arte, a pesar de que hay personas poderosas a quienes les incomoda que la gente reclame sus derechos', manifestó en una entrevista telefónica con Efe la artista, promotora del concierto 'Un Canto por Colombia en la calle' que se realizará el domingo en Bogotá como parte de las protestas.

CRÍTICAS POR APOYAR LAS MANIFESTACIONES

Adriana Lucía -nominada tres veces a los Latin Grammy por sus álbumes Porro Nuevo (2008), Mujeres por Colombia, Volumen 2 (2016) y Porrock (2017)- ha sido atacada en las redes sociales por impulsar el concierto y apoyar las manifestaciones, por las cuales miles de colombianos se congregan en las calles desde el 21 de noviembre para rechazar la política social y económica del Gobierno.

'La protesta no es vandalismo, no es anarquía, es un derecho constitucional que no es un asunto de partidos políticos sino de la dignidad y de la humanidad de los ciudadanos', afirmó la artista al referirse a los insultos que ha recibido.

En su opinión, 'la normalidad nos mata' y es por ello que está apoyando las manifestaciones en las ciudades, donde cree necesario que la gente se incomode para que conozca cómo son 'las grandes tragedias e injusticias que han vivido las personas en las zonas rurales'.

En las redes sociales, sus críticos publicaron un contrato de promoción de turismo que tuvo con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), a lo que ella respondió que no la van a callar sacándole a relucir algo que hizo 'de manera correcta'.

En ese sentido desmintió que su activismo haya empezado en el Gobierno de Duque y argumentó que ha estado ligada, a través de la música, a los temas sociales desde pequeña en su natal Carito, un pueblo del caribeño departamento de Córdoba donde dice que vio de primera mano 'la desigualdad y la pobreza'.

ARTIVISMO

Como ejemplo de su activismo, señaló que desde que su carrera explotó hace más de una década ha trabajado en iniciativas de construcción de paz con artistas como César López, exintegrante de la banda de rock Poligamia y creador de la 'escopetarra', un instrumento simbólico fabricado con un AK-47 convertido en guitarra.

Una de ellas se llama 'La generación de la no violencia', en la que apoyó a través del arte la reinserción de menores de edad que habían sido reclutados por grupos guerrilleros y paramilitares.

Desde entonces se ha formado en el país 'un batallón artístico' con el sentir de que los músicos no pueden 'pasar desapercibidos en una sociedad llena de tanto dolor y tan fracturada por el miedo, el terror y la desesperanza'.

Expresó además que es necesario crear un discurso diferente al de 'eliminar al que piensa diferente' en el que 'tanto habitantes de las regiones como de las ciudades estén inmersos'.

'La música es ese elemento que viene a reparar el tejido social y que permite que nos conectemos, sin importar que no pensemos igual, todos podemos escucharnos como país y no podemos desfallecer porque somos la voz de mucha gente', apostilló.

DESPERTAR CIUDADANO

Para Adriana Lucía, 'la sociedad colombiana despertó' y resaltó que 'darle voz a la gente que nunca ha sido escuchada generaría grandes cambios en el pensamiento de la sociedad'.

Es por ello que continuará manifestándose 'sin ningún tinte político por la defensa de la colombia rural, la implementación del acuerdo de paz (con las FARC) y la dignidad de los pueblos abandonados por el Estado'.

El origen de la protestas es una huelga nacional que sindicatos convocaron para el 21 de noviembre con el fin de exigir cambios en la política social y económica del Gobierno y que se convirtió en un movimiento popular en calles y plazas del país.

En apoyo a 'la protesta pacífica' se realizará el domingo en Bogotá un concierto, pues según explicó la artista ese 'es el espacio donde podemos escucharnos, saber los sueños del otro y salir de la burbuja en la que vivimos'.

La caravana en la que se presentarán los artistas en la Carrera Séptima, una de las principales de Bogotá, estará integrada por decenas de músicos colombianos que cantarán, tocarán instrumentos y bailarán en apoyo a las protestas sociales.

No obstante, Adriana Lucía convocó a otras 'expresiones artísticas de danza, teatro y demás a unirse a las manifestaciones en las calle'.

En el concierto se presentarán agrupaciones como Bomba Estéreo, Systema Solar, Monsieur Perine, Diamante Eléctrico y Doctor Krápula, además de cantantes como Santiago Cruz y Estemán, entre otros. EFE