Adrien Truffert pone líder al Stade Rennes

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Un gol en el tiempo añadido de Adrien Truffert, una de los jóvenes prometedores del fútbol francés, proporcionó la remontada y el triunfo ante el Mónaco al Stade Rennes (2-1), erigido en el líder de la Ligue 1 de Francia.

El defensa nacido en Lieja (Bélgica) hace 18 años, que vive su primer año como profesional en el plantel de Julien Stephan, a donde llegó procedente de las categorías inferiores del club, vivió su noche soñada en sus primeros minutos de la temporada.

No jugó ante el Lille y no fue convocado ante el Montpellier y tampoco dispuso de tiempo en el choque ante el Nimes. En esta ocasión, ante el Mónaco, la lesión de Faitout Maouassa dio minutos a este internacional por Francia sub 19.

Con el liderato en juego entre dos equipos invictos hasta ahora, el Mónaco tomó ventaja antes de la media hora. Un córner botado por Cesc Fábregas propició un mal despeje de la defensa del Rennes. El balón le llegó dentro del área a Wissam Ben Yedder que fusiló al meta Romain Salin y adelantó a los visitantes.

El Rennes no volvió al partido hasta el tramo final. Su reacción empezó a tener premio en el 81, cuando un pase desde la izquierda de Truffert fue aprovechado, de cabeza, por Steven NZonzi.

El gol del exjugador del Sevilla llegó un minuto después de que Eduardo Camavinga, estrella local, fuera sustituido por Flavie Tait.

Y en el tiempo añadido fue el propio Truffert el que, tras un pase de Martin Terrier, ejecutó un disparo fuera del área que el meta Benjamin Leconte no pudo atrapar.

El Rennes totaliza diez puntos, uno más que el Saint Etienne, que visita al Nantes en la cuarta jornada. EFE