Aerolínea anuncia en redes sociales el regreso de Richard Carapaz a Ecuador

Quito, 10 nov (EFE).- El subcampeón de la Vuelta ciclista a España, Richard Carapaz, regresa este martes a Ecuador, según anunció la aerolínea española Iberia en redes sociales.

La compañía adjunta fotografías en las que se aprecia a la 'Locomotora del Carchi' junto a su mujer, Tania Rosero, y con miembros de la tripulación en el interior de la cabina de la aeronave.

Carapaz (Ineos) concluyó la Vuelta en el segundo escalón del podio de Madrid, instalado el domingo junto al símbolo de la ciudad, la Plaza de Cibeles. Así puso broche a una jornada emocionante, en la que el ciclista carchense disfrutó viendo 'muchas banderas de Ecuador'.

'Me voy contento de la Vuelta, he vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador, ha sido precioso. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos'.

El equipo británico publicó un vídeo en el que se aprecia al ciclista ecuatoriano dándose un baño de masas al presentar el galardón que le certifica como subcampeón de la ronda española.

'Estamos totalmente sorprendidos por esta increíble muestra de apoyo a Richard Carapaz en la Vuelta', rezaba un mensaje del Ineos.

Carapaz, de 27 años, subió al podio junto al bicampeón de la Vuelta, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), y el británico Hugh Carthy (EF), tercer clasificado.

Tras su triunfo en el Giro 2019 y el segundo puesto en Madrid, ahora el listón de Carapaz podría colocarse más alto.

¿El Tour de Francia será su próxima meta?, se preguntan los especialistas tras observar que en esa carrera se coronó como el mejor latinoamericano y demostró su dominio de la montaña.

'No sé si el próximo objetivo será el Tour de Francia, aún no lo hemos decidido en el equipo. Lo que está claro es que iré a por alguna vuelta, eso seguro', manifestó al concluir su última competición. EFE