Aerolínea brasileña Gol reporta pérdidas de 409 millones en el trimestre

Recife (Brasil), 4 may (EFE).- La aerolínea brasileña Gol, líder en el mercado doméstico, registró en el primer trimestre del año pérdidas por valor de 2.288 millones de reales (unos 409 millones de dólares), según el balance no auditado presentado este lunes y que aún no fue afectado por la crisis del coronavirus.

Las pérdidas después de la participación minoritaria entre enero y marzo fueron superiores a los 32,3 millones de reales (unos 5,7 millones de dólares) negativos reportados en el primer trimestre de 2019, según un comunicado enviado al mercado con el balance corporativo, que deberá ser auditado y presentado nuevamente el próximo 15 de mayo.

Gol atribuyó el resultado a la devaluación cambiaria, con una apreciación del dólar frente al real del 33,4 % para el trimestre y de un 18,5 % en el promedio utilizado por la propia compañía aérea en el periodo, lo que 'elevó en un 241,2 % los costos por reparaciones y mantenimiento de aeronaves con piezas y mano de obra importadas'.

Esa devaluación del cambio 'fue parcialmente compensada por la reducción de la tasa promedio de intereses del 6,9 % para el 5,8 %', apuntó Gol.

Los resultados del primer trimestre no fueron fuertemente impactados por los efectos de la pandemia del coronavirus, cuya presencia se reportó en Brasil a finales de febrero y las medidas drásticas de restricciones en el transporte aéreo se tomaron casi un mes después, ya finalizando el trimestre.

No obstante, el informe subrayó que 'Gol usará los próximos meses para definir cómo será la demanda y cómo planea mantener una oferta reducida para lo que resta del año'.

En el segundo trimestre, destacó la empresa, 'la flota operacional promedio de 27 aeronaves deberá tener una tasa de ocupación de aproximadamente 80 %', con una facturación de 900 millones de reales (unos 160,9 millones de dólares), menor en un 70 % con la del mismo período de 2019.

En la actualidad Gol, que confía en tener caja hasta finales de año, retiró de circulación 120 aeronaves y opera solo con 27 aviones.

El beneficio bruto de explotación ebitda -ganancias contabilizadas antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización- entre enero y marzo fue de 1.439 millones de reales (unos 257,2 millones de dólares), cifra equivalente a un 51,3 % más respecto a la del primer trimestre del año pasado.

La facturación operacional neta en el primer trimestre llegó a los 3.150 millones de reales (unos 563,2 millones de dólares), un 2,0 % menos frente a la del período enero-marzo del año pasado. EFE