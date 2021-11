Afirman que ausente de 'Patria y vida' en Las Vegas está enfermo en prisión

Miami, 18 nov (EFE).- El rapero Maykel Castillo, 'El Osorbo', uno de los seis artistas de 'Patria y vida', cayó 'enfermo' con fiebre y los ganglios inflamados en la cárcel de Pinar del Río (Cuba) donde está preso desde mayo pasado, según denunció su pareja horas antes de la gala de los Latin Grammy, en los que la canción está dos veces nominada.

'Está lleno de bolas, debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Ha estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio', dijo Anamely Ramos en Facebook.

Ramos hizo responsable al Gobierno y a la Policía —'(Castillo) ha sido víctima de más de 120 actos de violencia policial en un año'— de lo que le ocurra a 'El Osorbo' y pidió su liberación inmediata.

'Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en prisión', indicó.

Según Ramos, al rapero miembro del Movimiento San Isidro ya lo vio un médico y le practicaron 'una biopsia, ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático', pero 'esa prueba no es concluyente'.

'Maykel me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo'. 'No confiamos en nada de lo que puedan hacerle estando preso: ni en diagnósticos, ni en tratamientos', agregó.

Las noticias sobre la salud de 'El Osorbo' fueron recogidas por Eliécer Márquez Duany, 'El Funky', el otro rapero contestatario de 'Patria y vida', que llegó a EE.UU. desde Cuba a comienzos de noviembre y esta noche actuará junto al resto del grupo en la gala de los Latin Grammy en las Vegas (EE.UU.).

HOY ES EL DÍA Y EL OSORBO NO ESTÁ

'Hoy es el día @latingrammys y vamos por él!!!Por mi hermano Maykel Osorbo que está preso y enfermo, por todos esos detenidos injustamente, por Cuba y por la libertad de todos los cubanos Patria y Vida', escribió en Instagram.

'El Funky', Descemer Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcom —que integran el dúo Gente de Zona— y Yotuel Romero interpretarán este jueves durante la gala una versión acústica de 'Patria y vida', que está nominada a mejor canción y mejor canción urbana.

Desde su salida en febrero de 2021, 'Patria y vida' no deja de acumular visualizaciones en YouTube (más de 9 millones hasta hoy), ni de resonar en cuanta manifestación para pedir que en Cuba se celebre un cambio, ya sea en Miami, La Habana, Madrid o Bruselas.

Con una letra y un estribillo plagados de críticas directas al Gobierno de Cuba y mensajes de apoyo al Movimiento San Isidro de jóvenes artistas, 'Patria y vida' traduce en palabras y música el sentir de muchos cubanos cansados de penurias, de falta de libertad y de tener la 'dignidad pisoteada', como dice la canción.

En los últimos días los artistas que interpretan la canción convertida en el himno de los que piden una transformación en la isla han publicado mensajes y hecho declaraciones sobre su compañero ausente para reclamar al régimen cubano su liberación.

Se da por seguro que desde el escenario de los Latin Grammy harán el mismo reclamo y pedirán al mundo que apoye la libertad de Cuba.

La pareja de 'El Osorbo' exigió al Gobierno de Miguel Díaz-Canel que 'no le niegue la posibilidad de atender su salud en un lugar confiable' y que 'abandone ese delirium tremens de creer que todos somos sus posesiones'.

'Que ponga un freno a la violencia y a la barbarie que han desatado por doquier y que terminará por alcanzarlos también', escribió Ramos, curadora artística de profesión.

A fines de octubre, el Movimiento San Isidro denunció que el régimen condiciona la liberación de Castillo y de Luis Manuel Otero Alcántara, también encarcelado, a su abandono definitivo del país. EFE

