África teme la falta de un acceso equitativo a la vacuna contra la covid-19

Nairobi, 26 nov (EFE).- Expertos africanos en salud pública se mostraron hoy preocupados ante la posibilidad 'no hipotética' de que África no disponga de un acceso equitativo a la vacuna contra la covid-19 frente a potencias como Europa, y predijeron que la vacunación no comenzará en el continente antes de mediados de 2021.

'Lo que me preocupa es que la (campaña) de vacunación se complete en Europa y que entonces comiencen las restricciones como ya sucede con la vacuna contra la fiebre amarilla, y nuestra población se quede varada', manifestó hoy en una conferencia virtual el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC África), John Nkengasong.

'Y no es algo hipotético', continuó Nkengasong, quien mencionó cómo el acceso a medicamentos contra el VIH a mediados de los años 90 se demoró una década en el continente con consecuencias catastróficas.

'He visto esa desigualdad en juego. Necesitamos un acceso total a la vacuna (contra la covid) y asegurarnos de que África no se queda atrás', añadió el responsable de CDC África, institución dependiente de la Unión Africana (UA).

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió el pasado sábado al G20, grupo de potencias desarrolladas y emergentes, un 'acceso equitativo' de todos los países, especialmente los más pobres, a las vacunas que se obtengan para curar la covid-19.

Pese a programas como COVAX -desarrollado por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza para la Vacunación (Gavi) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, que buscan garantizar al menos 2.000 millones de dosis para países en desarrollo, los países ricos ya se han reservado más de la mitad de las dosis de forma anticipada.

'Es cierto que los países africanos están preocupados por el pre-encargo de vacunas contra la covid-19 por parte de los países ricos', confirmó en otra conferencia telemática la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, quien reiteró que la 'solidaridad internacional' debería imperar en la que será la mayor campaña de vacunación de la historia.

A fecha del 25 de noviembre, el continente africano acumula poco más de 2.100.000 casos de coronavirus -un tercio de ellos concentrados en Sudáfrica, seguido de Marruecos, Egipto y Túnez- y cerca de 50.650 muertes, según datos oficiales.

No se espera que la campaña de vacunación comience en África antes de mediados de 2021 -debido al coste, la necesidad de más de una dosis y desafíos logísticos a la hora de mantener la cadena de frío-, por lo que Nkengasong instó hoy a los africanos a persistir en el uso de la mascarilla y la distancia social como única vía segura.

'Los informes que recibimos de gente que no usa suficiente la mascarilla o que no la usa en absoluto son muy peligrosos', continuó el virólogo camerunés, quien expresó sus aspiraciones -pese a las dificultades- de vacunar al 60 % de la población africana a fin de alcanzar la 'inmunidad de rebaño'.

'No podemos permitirnos aspirar a menos, mejor fallar intentándolo que fallar sin haberlo intentado', expresó el director, consciente de que al necesitarse dos dosis la cifra aumenta a 1.500 millones de vacunas necesarias.

Hasta la fecha, las tres principales vacunas en liza son las de AstraZeneca (de la Universidad de Oxford), Pfizer y Moderna; mientras que la primera podría ser la más adecuada para ser distribuida en África, ya que no necesita ser congelada para su almacenamiento, aunque su efectividad (un 70 %) es inferior a la de las otras. EFE