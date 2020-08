Aganzo asegura que Casillas 'deja un legado inmenso'

Madrid, 4 ago (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha señalado que Iker Casillas deja 'un legado inmenso a las nuevas generaciones como deportista ejemplar'.

Tras conocer el anuncio de la retirada del portero del Real Madrid, el Oporto y la selección española, David Aganzo se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

'Has sido uno de los mejores de la historia. Nos has hecho disfrutar y soñar muchas veces, siendo protagonista de momentos que jamás olvidaremos. Dejas un legado inmenso a las nuevas generaciones como deportista ejemplar que has sido. Fue un honor jugar a tu lado', ha escrito el presidente de la AFE en su perfil personal. EFE