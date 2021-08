Aguirre cree que el Mazatlán del español San José es la revelación en México

Monterrey (México), 5 ago (EFE).- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, calificó este jueves al Mazatlán FC del técnico español Beñat San José como la revelación del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano.

'Si hay un equipo revelación al momento es el Mazatlán, tiene seis puntos. Le ganó al Cruz Azul, el campeón, en el estadio Azteca, y remontó ante el Pachuca, nada fácil. Va a ser un partido complicado, ellos van entre los líderes, son el mejor equipo del torneo', explicó Aguirre en rueda de prensa.

El Monterrey visitará este viernes en la tercera jornada del torneo Apertura al Mazatlán de San José, que pretende mantenerse con marca perfecta y escalar a la primera posición de la clasificación.

'Intentaremos ser contundentes con Mazatlán y sacar los tres puntos, vamos por el camino correcto, mañana es una buena prueba. El equipo tiene que manejar bien los partidos, algo que no hicimos en la primera jornada con Puebla y mejoramos en la segunda con Pumas', señaló Aguirre.

El extécnico del Atlético de Madrid celebró que ante el Mazatlán tendrá disponibles a los seleccionados mexicanos, el delantero Rogelio Funes Mori, y el lateral Jesús Gallardo, quienes vienen de perder la final de la Copa Oro en contra de Estados Unidos.

'Ambos tienen ganas de jugar, pero no he tomado la decisión de si lo harán. Hoy practiqué con ellos, ayer no, tendré que tomar la decisión al final porque hay un partido importante el miércoles contra Cruz Azul en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf', afirmó.

Aguirre aseguró que México tiene el talento para ganar la medalla olímpica de bronce ante Japón, equipo del que fue seleccionador entre 2014 y 2015.

'Me tocó trabajar en Japón un año. En 2015 se estaban preparando para los Juegos Olímpicos, mandaron chavos de 13, 14, 15 años a Europa. En la fase de grupos nos ganaron, pero 'Jimmy' Lozano tiene de sobra el conocimiento para manejar el partido y los mexicanos querrán revancha', expresó.

Sobre el anunció de Jaime Lozano que tras el partido por la presea de bronce dejará el puesto como seleccionador sub'23 de México, Aguirre le auguró un buen futuro al estratega de 42 años.

'Jimmy tiene el derecho de decidir lo que quiera con o sin medalla, esperemos que sea con medalla. Le deseo la mejores de las suertes, es un técnico mexicano joven, la sangre nueva de nuestro gremio de entrenadores, es el futuro de nuestro grupo', finalizó. EFE

rcg/jmrg/arh