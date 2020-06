Aguirre: 'El Barcelona sabe jugar con o sin gente'

Madrid, 15 jun (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, consideró que la ausencia de público en el Camp Nou al jugarse el encuentro que debe enfrentar a los suyos contra el Barcelona a puerta cerrada no condicionará el rival.

'El Barcelona sabe jugar con o sin gente. Sabe jugar en Liverpool o en Leganés. Están acostumbrados a la presión, haya o no gente. Saldrán y será un partido complicado, con o sin gente. Para nosotros Butarque es importante. Pero el jugador número 12 está en este momento cumpliendo ciclo. No podemos buscar excusas con ello', dijo.

'Pienso que es un tema más que hablado por parte de todos los entrenadores. Se vio en esta jornada que no se pierde intensidad. No se pierde concentración. No se vieron lesionados. Los técnicos usamos los cinco cambios. Se vio un buen espectáculo. Perdimos una ocasión de oro, pero nos quedan 10 más. Yo no creo que el Camp Nou vacío nos influirá a nosotros o al Barcelona', opinó.

Aguirre defiende que deben ir a buscar los tres puntos: 'Hay que salir a ganar el partido. Porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Hay que ir a ganar el partido. Otra cosa es cómo. Pero el partido se tiene que intentar ganar. Tenemos un problema de puntos y tenemos menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido'.

'Contra el Real Valladolid tuvimos el 70% la pelota. Tiramos 14 centros. Será complicado algo así contra el Barcelona. Muy, muy difícil. Por lo tanto esa táctica de tener más el balón y meter más al rival en su área será complicada en el Camp Nou. Pero saldremos a ganar, eso es obvio', comentó.

Por otro lado valoró la figura del danés Martin Braithwaite, exjugador blanquiazul: 'Me gusta. Es un extraordinario profesional, siempre tratando de mejorar. Lo vi en buena dinámica en Mallorca. Está fuerte, como siempre. Está rápido y ágil. Nos complicará mucho. Martin es un jugador muy bueno'. EFE

