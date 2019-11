Aguirre: 'Estamos muy vivos y competitivos, como muchos'

Leganés (Madrid), 29 nov (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, habló acerca de la presión que puede tener por no haber ganado ninguno de sus dos primeros partidos al frente del equipo blanquiazul y defendió las opciones de salvación de los suyos.

'La presión siempre existe en este cargo, es inherente. La directiva quiere resultados, los futbolistas quieren resultados y quieren jugar. La prensa quiere también escribir sobre una victoria, la afición quiere sacar la cabeza y verse más arriba. Yo soy un tipo que tengo ya cierta experiencia en estos menesteres e intento transmitirle tranquilidad a mi entorno', dijo.

'Esto no se acaba en noviembre, nunca ha sido así. No empezamos los partidos con diez, no tenemos ocho lesionados importantes. Estamos muy vivos y competitivos, como muchos. Hay cuatro o cinco de otro nivel, hay que reconocerlo, y nos echaron tres al principio. A ver si después somos capaces de solventar el déficit que tenemos, ojalá', declaró.

En la misma línea, explicó cómo ha mentalizado al plantel de cara al duelo contra el Sevilla: 'Los he hecho responsables de sus errores. Yo me hago responsable de los míos y ellos tienen que hacerse de los suyos. Les he dicho que seguimos últimos, que necesitamos puntos, que nos urge al final de la primera vuelta hacer el mayor número de puntos posibles para no descolgarnos tanto'.

'Que somos unos profesionales y que no somos menos que nadie. Luego que me ganen en el campo, que les cueste como el otro día. Llevamos dos partidos juntos, han empezado a creer en el trabajo del staff, lo he visto. Lo hacen con convicción y con determinación', señaló.

Aguirre cree que el rival no debe intimidarles: 'No podemos achicarnos ante ese ambientazo que tiene el Pizjuán. No podemos ir de antemano de víctima. Ni podemos, ni debemos. Me refiero a tratar de jugar. A tratar de aislarnos del entorno. Somos once contra once con un árbitro de por medio. Con seriedad, con responsabilidad, con compromiso. Son características que el equipo en los últimos partidos ha mostrado'.

Los andaluces no podrán contar con Ocampos: 'Me gusta ver a los mejores en el césped. Si ganas, le ganas a su mejor equipo. Ocampos está espectacular, de lo más relevante de LaLiga. No es un descubrimiento porque lo conocía. No es alivio, pero sí puede ayudar. Estamos tratando de ver quién es su sustituto. Hay opciones. Queremos adivinarlo y contrarrestarlo'.

Asimismo reconoce que han trabajo el balón parado después de que los dos goles ante el Barcelona naciesen de la estrategia: 'Lo hemos trabajado con imágenes de lo mal que lo hicimos. Ya no por los goles. Porque nos rematan tres veces en área en tres córner'.

'En el primer córner hubo un jugador del Barcelona que caminando, solo entra y está en todo el córner solo. Es un error lamentable, de todo el staff técnico que no fue capaz de asignar marcas', añadió ante los medios.

El mexicano asume que los tres primeros rivales a los que se ha debido medir son 'complicados' pero cree que hasta el momento han hecho un trabajo 'correcto' y 'serio'. Aún así considera que deben corregir errores y 'tratar de dar un pasito adelante' como sí lo han hecho en el día a día.

'Entrenando hemos ido creciendo. Son chicos que los vemos mucho más interesados, más comprometidos y participativos. Más vivos. No es igual un jugador que sólo recibe instrucciones y las lleva a cabo a uno que te dice 'míster, qué tal si hacemos además esto o lo otro', apuntó.

'La imagen del otro día que me quedó es que, tras perder 1-2 con el Barça, que no es poco, estaban abatidos. ¡El Barça, que goleó al Borussia!. Estaban lastimados. Eso habla de un equipo que está vivo. Eso, que parece una tontería, a mi que me gusta fijarme en los detalles me pareció fantástico', agregó.

Por otro lado puso nota a lo visto hasta ahora: 'En cuanto a resultados, sobre diez un cuatro o un cinco o más por abajo. Hemos hecho uno de seis. En cuanto a rendimiento estoy contento, un siete o un ocho'. EFE

