Aguirre lamenta que el Monterrey, aunque golea, siga errático en ataque

Monterrey (México), 5 may (EFE).- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, lamentó este miércoles que su equipo siga errático en ataque pese a que goleó por 3-0 al Columbus Crew estadounidense.

'Hay cosas que corregir. Seguimos tomando decisiones en el último tercio que no son adecuadas, dejamos de ir muchas ocasiones y nos remataron tres veces de cabeza otra vez, son puntos en los que hay que insistir', explicó el estratega.

El Monterrey derrotó por 3-0 al Columbus en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, resultado con el que aseguró su pase a las semifinales del certamen.

'Nos ha faltado en el último tercio casi todo el año tomar buenas decisiones, hoy sucedió, pero estoy ocupado en ello porque no me preocupa en absoluto, la cuota de goles es buena, no estamos tan mal', subrayó el técnico de 62 años.

El antiguo estratega del Atlético de Madrid celebró que el Monterrey mantuviera su portería en cero ante un rival como el Columbus, actual campeón de la MLS.

'El equipo tiene un sistema que trabaja bien, dejamos el cero otra vez, cosa que nos da mucho gusto, ante un buen equipo, el campeón de la MLS. Ahora debemos meternos a pensar en el rival que nos tocará en los cuartos de final de la Liga y tratar de mejorar en tomar buenas decisiones en el último tercio del campo', añadió.

Aguirre felicitó a sus futbolistas por pasar de ronda en la Liga de Campeones de la Concacaf porque con ello se mantienen con vida sus dos objetivos del semestre, ganar el torneo regional y el Clausura 2021.

'Los jugadores se han entregado, tuvimos un bache al final de la liga, pero al final salvamos los papeles y estamos listos para la liguilla. Llegamos fuertes a la fase final de Liga, pero la experiencia me dice que son dos torneos, uno la fase regular y otra buscar el título en la liguilla, estamos esperando rival', finalizó. EFE