Aguirre: 'Soy de hablar y silbar mucho. Lo seguiré haciendo'

Madrid, 18 jun (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, analizó la expulsión que sufrió en el tramo final del duelo contra el Barcelona disputado en el Camp Nou por 'imitar el silbido arbitral'.

'Yo tengo 40 años de profesional en los campos, como jugador, ayudante de entrenador y entrenador. Soy de hablar y de silbar mucho. Lo he hecho toda mi vida. Lo seguiré haciendo. El árbitro consideró que le afectaba en el 95'. Y me echó. El acta que hubo una advertencia y ya está. Yo no recuerdo haber sido advertido... pero tampoco me importa. Yo seguiré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda. Cuando vea alguna injusticia, la manifestaré', dijo.

'Hay jugadores que silban muchísimo y el que está abajo lo sabe. Los hay que gritan, que fingen, o que en el área, hemos visto, que te ponen un brazo en el hombro y te tocas la cara. Bueno... eso es la labor del árbitro. No la apruebo, ni desapruebo. La respeto. Si él cree que silbarle a mis jugadores era motivo suficiente para irme a la ducha, ya está. Se acabó. Asumir el castigo, que es un partido, y mirar para adelante', añadió.

Asimismo comentó el penalti que desencadenó el segundo gol azulgrana: 'Tampoco hablo porque él lo vio. Y ya está. Y si lo tiene claro, adelante. No hay más que hablar. Respeto profundamente a los árbitros. Y ahora que estamos todos en silencio, lo ves, que la gente le habla, le dice, están intentándole sacar provecho. Y ellos están solos'.

'Yo les escucho permanentemente... pobres. Penalti... pues penalti... si no hubiera sido, no lo hubiera pitado. No creo que ellos traten de perjudicar a alguien. Viendo los partidos que hemos jugado, Braithwaite, en Valladolid, hubo una jugada muy clara en el área, que el mismo árbitro del otro día, consideró que no era... y ya está. No hay nada más que decir. Son interpretaciones. Tengo credibilidad en los árbitros. Es muy complicado', completó.

Preguntado acerca de si merecieron más en su último choque, apuntó: 'Los merecimientos es difícil contabilizarlos. Merecer... uno tiene lo que hace en el campo. Le pasó al Barça como le pasó al Valladolid, por más que busquemos matizar o paliativos. Nosotros, particularmente, desde que llegué, he tratado de ser autocrítico y no lamentarme. No pierdo tiempo en llorar o quejarme. Y más ahora, con esta velocidad de partidos'.

'En diez días nos colocaron cuatro partidos. No desaprovecho el tiempo, lo uso para informar a los jugadores, pero aquí se mira a otro lado. Nada cambiará si nos quejamos, que si la mano del Valladolid... que sí, que la vimos todos y en la tele. No la pitó y qué. Es que no es penalti lo del Barça...¿y qué? Es penalti porque lo pitó y a tu casa. No cambia. Un partido no cambia porque un entrenador se queje. Quedas como un débil y un perdedor', opinó.

Aguirre defendió que la plantilla está bien trabajada físicamente y que en los dos choques tras el parón su equipo 'ha corrido mucho, ha trabajado bien y ha logrado igualar la intensidad de sus rivales. Eso sí, reconoció que los goles encajados 'son francamente evitables' y los que fallaron 'francamente logrables'.

En ese sentido profundizó en los problemas de cara a puerta: 'En 15 jornadas llevábamos muchas derrotas. Entonces, bajamos un poco la media, cerramos un poco la media de goles encajados. Y cuando estábamos mejorando los goles a favor, pues no me cansaré de decirlo, se llevaron a nuestros goleadores'.

'Tenemos que reinventarnos. Buscar otras maneras. Que Carrillo y Guerrero sean protagonistas. En esas andamos. Ojalá terminen estos partidos anotando goles y dándonos alegrías. El fútbol son las áreas. Y no hemos estado finos, es verdad', expresó también.

El mexicano no quiso sacar consecuencias de lo que podría suponer una derrota de su equipo en el trascendental partido contra el Mallorca y trató de acallar el pesimismo en el entorno: 'En su pensamiento no voy a entrar. Puede pensar lo que quiera. Yo estoy convencido de que el equipo va a dar la cara y que se va a salvar. Estoy plenamente convencido'. EFE

