Agustín Argüello atiende a su 'demandante esposa' y se despide de 'Ghost'

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 5 jul (EFE).- Para el actor y cantante argentino Agustín Argüello el teatro musical es 'una esposa muy demandante' que lo eligió hace seis años. Desde su debut en 'El rey león' hasta 'Ghost', no hay día en que el actor no disfrute su profesión.

'El teatro musical es una esposa muy demandante, lo disfruto mucho pero lo es. Es el deporte de los cantantes, tenemos funciones muchos días a la semana y en mi caso intento cuidarme mucho de no sobreexigir mi instrumento', dice Argüello en una entrevista con Efe.

Su rigor en el teatro musical llevó a Argüello a los escenarios de 'Ghost', en el que ha cargado con mucho orgullo todo el peso que conlleva ser el protagonista de la obra inspirada en la popular película homónima de los años 90.

'La vi (la película) cuando era chico y me volví fanático de la música de 'Ghost' cuando me hablaron de las audiciones. Mi proceso es escuchar la música que voy a cantar hasta el hartazgo y me enamoré de ella, fue mi 'soundtrack' de la pandemia, y cuando empezamos a ensayar era el único que se sabía todas las canciones, hasta de las que no me tocaban a mí', recuerda el actor.

Este fin de semana Argüello se despidió de la obra que, según comenta, 'marcó un hito en la historia del teatro musical', al haber comenzado funciones en plena pandemia, con un gran número de actores en escena y con un aforo del 30 % que no era redituable para los productores.

'Es una sensación agridulce', describe Agustín, quien se confiesa emocionado de haber llegado a las 100 representaciones, pero que a su vez tiene que despedirse de su personaje con tristeza.

La historia sigue la vida de Molly y Sam, una pareja que está en el pico más alto del enamoramiento y de la bonanza cuya vida se ve truncada por la inesperada muerte de Sam.

'Sam es un personaje muy humano, es un personaje de la vida normal con las mismas inseguridades y miedos como los que tenemos nosotros, tiene la pareja perfecta, el departamento perfecto, pero se queda con esas cosas guardadas, como el no decirle te amo al amor de su vida, y queda atrapado en el mundo de los vivos, ¿cuántas veces nos quedamos sin decir las cosas?', menciona el actor.

Por eso mismo, 'Ghost' le ha dejado grandes enseñanzas, entre ellas vivir el presente y no dejar para después lo que puedes decir hoy. 'Cuando te mueres todos los días o al menos 100 veces, ya lo tienes presente', bromea el actor.

Sam también es para Agustín el personaje con el que más se ha identificado de todos los que ha tenido. 'En 'El rey de león' fui Simba y a fin de cuentas era un león, y en 'Los miserables', era un francés del siglo XVIII, no tenía mucha cercanía tampoco', asegura.

El actor se despidió este fin de semana de la producción con 101 representaciones y la número 100 fue celebrada con los cantantes Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra como padrinos.

Agustín espera que en un futuro 'Ghost' vuelva a cartelera y con toda su energía regresa al elenco de 'Mentiras, el musical', pues formará parte de la gira de despedida de la obra. EFE