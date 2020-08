Agustín Tapia demuestra que el cine de terror mexicano tiene garras

Mónica Rubalcava

México, 20 ago (EFE).- Tras una gran ausencia en las pantallas grandes, el director mexicano Agustín 'Oso' Tapia regresa de lleno con 'Cuidado con lo que deseas', una película de suspense, terror y fantasía cuya propuesta demuestra que el cine en México se está diversificando y que el terror ha dejado de ser 'el patito feo'.

'Antes éramos como el patito feo y éramos vistos con desprecio porque se hacía una equivalencia entre cine de terror y de fantasía igual a cine 'chafa' (malo), igual a cine donde se le ve el zipper (cremallera) al monstruo', aseguró el director en entrevista con Efe.

Desde su punto de vista son varios los directores que han impulsado este género, siendo el oscarizado Guillermo del Toro el precedente más conocido, pero otros más como Rigoberto Castañeda ('Kilómetro 31', 2006) o Emilio Portes ('Belzebuth', 2017), cineastas que han dejado huella en este género en México.

'(Las películas) poco a poco han ido abriendo el camino para que haya un cambio de actitud respecto a este tipo de producciones, hay mucho talento en ese género, buenos escritores, maquilladores de primer nivel... Todavía no explota como debería ser pero estamos en el camino de que suceda', dijo confiado Tapia.

Esta no es la primera vez que el director trata este género, ya que anteriormente había mostrado títulos como 'Club de la eutanasia' (2005), en la que también mezclaba géneros como comedia, crimen y suspense.

En 'Cuidado con lo que deseas', Tapia retrata la vida de una familia aparentemente feliz, que llega a una casa de campo para celebrar el cumpleaños de su hija Pamela, sin más invitados que el tío de la pequeña.

Así lo que parece ser una bonita celebración se convertirá en un caos con la revelación de los deseos más oscuros de los adultos gracias a Hellequin, un muñeco embrujado que será el aliado de confianza de Pamela.

'Esta película nace porque quise dar salida a varias ideas que siempre me han gustado desde pequeño. Tenía muchas ganas de hacer una historia donde hay muñecos que cobran vida mágicamente, me gustan las historias donde todo empieza de una manera fantástica, perfecta, luminosa y todo se va descomponiendo', menciona.

Entre sus referencias para la película estuvieron las historias de Agatha Christie y series antiguas como 'La dimensión desconocida'(1959), 'Alfred Hitchcock presenta' (1955).

RETO ACTORAL Y DE PRODUCCIÓN

Tapia tenía doble reto para llevar a cabo esta producción: por un lado la creación de personajes complejos que esconden su verdadera identidad y por otro los efectos especiales y la dificultad de las grabaciones en espacios inestables.

'El reto de la creación de los personajes lo viví más al momento de ponerlos en el papel, realizarlo no me fue tan difícil porque tuve la suerte de contar con actores muy bien dotados que entendieron muy bien el guión y me permitieron que yo me concentrara más en los efectos y las dificultades técnicas, que eran muchas', aseguró el director.

La película es protagonizada por Fernanda Castillo, Valery Sais, Iván Arana y Juan Ríos. Este último interpreta al padre de Pamela (Sais) y cree que lo más complicado -pero también lo más interesante- de su personaje fue mostrar los matices de este.

'Presentar un personaje con estas aristas que no es de una sola faz me parece que es lo interesante del planteamiento. Si bien el suspenso y los efectos pueden estar ahí, al final de cuentas es el universo interno de estos actores lo que tiene que generar el drama', comentó en entrevista.

Desde su punto de vista, el público disfrutará los misterios que se irán desvelando de la película. 'Hay situaciones en las que los dos hermanos compiten no por el amor filial de la hija, sino que hay otros motivos, desean lo mismo pero no podemos adelantar mucho', explicó.

La película llega a los cines a partir de este jueves y ambos consideran que será una buena oportunidad para que la gente se relaje de los tiempos tan tensos que se viven debido a la pandemia de coronavirus.

'El público está ávido, ya nos acabamos Netflix y Amazon... Tenemos que salir a ver entretenimiento y se tiene que dar ahora en de una manera responsable, no podemos ignorar la realidad ni hacerla a un lado, pero la gente está en su derecho de seguirse guardando', finalizó Ríos. EFE

