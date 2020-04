AI llama a las autoridades indias a dejar de acosar a periodistas cachemires

Nueva Delhi, 21 abr (EFE).- La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este martes lo que considera acoso policial contra dos periodistas cachemires investigados bajo una draconiana ley, y llamó a las autoridades indias a 'detener inmediatamente la intimidación' contra los profesionales de la información.

'Dos nuevas denuncias contra periodistas en Cachemira que han desatado investigaciones policiales marcan el intento de las autoridades de poner freno a la libertad de expresión', dijo en un comunicado el director general de Amnistía Internacional en la India, Avinash Kumar.

La fotógrafa Masrat Zehra y el periodista Peerzada Ashiq están siendo investigados en casos separados por supuestamente divulgar informaciones falsas bajo la controvertida Ley de prevención de actividades ilegales, tachada de draconiana por los amplios poderes que da a las autoridades, dijo AI.

Ashiq por un artículo que podría 'causar miedo o alarma entre el público', y Zehra por una publicación que 'glorifica actividades antinacionales' y podría 'provocar que el público alterase la ley y el orden', según la Policía de Srinagar, la capital de verano de la disputada cachemira india.

'Es la segunda vez, desde agosto de 2019, que me invocan para ser cuestionado por la Policía. Esta vez era por dos historias, una sobre el desvío de pruebas para el COVID-19 de Cachemira a Jammu y otra sobre la muerte de dos insurgentes en el sur de Cachemira', dijo Ashiq a AI.

Zahra, por su parte, recurrió hoy a Twitter para denunciar lo sucedido: 'Me reuní con oficiales de Policía y respondí a sus preguntas relacionadas con la investigación, aunque no he sido detenida. Gracias por todo el apoyo', concluía en un mensaje.

AI denunció que estas prácticas de las autoridades 'menoscaban seriamente los derechos humanos de los habitantes de Cachemira y niegan a la gente en la India y en todo el mundo del derecho a ser informados'.

Cachemira, disputada entre la India y Pakistán y por la que ambos países han librado dos guerras y varios conflictos menores, se encuentra bajo un estricto confinamiento debido al avance del coronavirus en la India.

Las restricciones, en vigor también en el resto del país asiático, llegan tras el bloqueo sin precedentes a la región y la detención masiva de políticos y ciudadanos de a pie que comenzaron en agosto del año pasado, después de que el Gobierno indio acabara por sorpresa con el estatus especial de la región.

La India ocupa el puesto 142 de 180 países en el ránking mundial de la libertad de prensa 2020, divulgado hoy por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En el apartado dedicado a la India, RSF denuncia 'las constantes violaciones a la libertad de prensa' así como las presiones a los medios para acomodarse a la narrativa nacionalista hindú del Gobierno del primer ministro, Narendra Modi. EFE