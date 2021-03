AI ve 'inadmisible' falta de respuesta en caso Marielle Franco 3 años después

Sao Paulo, 12 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) calificó este viernes como 'inadmisible' la falta de transparencia y respuestas de las autoridades de Brasil en la investigación por el asesinato de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco, que completará tres años el domingo próximo.

'Es inadmisible que tres años después no tengamos la solución del caso. No podemos aceptar que las autoridades no den una respuesta clara a ese intento de silenciar' una concejala 'asesinada en pleno ejercicio de su mandato', condenó la directora de Amnistía Internacional (AI) en Brasil, Jurema Werneck, en una rueda de prensa.

Franco, una mujer negra, bisexual, procedente de una favela y defensora de minorías, fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 junto a su conductor, Anderson Gomes, tras participar en un acto político en el centro de Río de Janeiro.

Werneck recordó que su ejecución se ha convertido en un emblemático caso para organizaciones globales.

'El mundo sigue atento, el mundo continúa queriendo saber (quién mandó matar a Marielle), incluso quiere saber dónde están las autoridades que no vienen a dar noticias en público', destacó.

En 2019, las autoridades arrestaron a dos expolicías acusados de haber sido los autores materiales del crimen, quienes serán juzgados en un proceso con jurado por homicidio agravado, pero entidades no gubernamentales exigen que la Policía también detenga a quienes encomendaron el asesinato y esclarezca sus motivos.

Asimismo, piden que el proceso se desarrolle con 'celeridad, seriedad e imparcialidad'.

'Mientras ese crimen brutal no sea resuelto, nadie está seguro, porque el mensaje que se está dando es la impunidad', aseveró Werneck, al recordar que 'Brasil es el tercer país del mundo más peligroso' para activistas.

EL MUNDO CLAMA POR JUSTICIA

En el marco del tercer aniversario del emblemático asesinato de Franco y su conductor, Amnistía Internacional entregará este viernes al gobernador en ejercicio de Río de Janeiro, Claudio Castro, y al fiscal general del estado fluminense, Luciano Mattos, una petición que reunió más de un millón de firmas de 'personas de Brasil y del mundo que desde hace tres años exigen justicia'.

Paralelamente, el Instituto Marielle Franco, fundado por la hermana de la activista, Anielle Franco, lanzó hoy un dossier sobre las cuestiones aún pendientes en el caso.

'Percibimos cómo las investigaciones pasaron por decenas de cambios y cómo, después de tres años, no conseguimos una respuesta sobre el inductor del crimen y la motivación real detrás de ese crimen tan grave, brutal y bárbaro', expresó Franco.

Completó que tres años es un 'tiempo embarazoso' para las autoridades brasileñas, ya que millones de personas evocan el nombre de Marielle Franco y cobran por justicia.

'Aun así, las autoridades brasileñas tienen un verdadero atestado de incompetencia en la resolución del crimen (...). Brasil no puede ser el país de la impunidad', alertó.

Franco igualmente denunció el impacto que las elecciones presidenciales de 2018 y las municipales de 2020 tuvieron en el curso de las investigaciones.

'Es innegable que la elección de (Jair) Bolsonaro y de (Wilson) Witzel en Río trajo inseguridad para el seguimiento de las investigaciones e incluso desconfianza con las instituciones', recalcó la hermana de la concejala, quien también delató la escalada de los 'discursos de odio y ataques' en ese periodo.

En medio de la creciente presión de sectores civiles, sociales e internacionales, la Fiscalía de Río de Janeiro anunció el pasado 4 de marzo la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de acelerar y concluir las investigaciones, un movimiento considerado 'tardío' por las familias de Franco y Gomes, pero recibido de forma positiva.

En ese sentido, la directora de Amnistía Internacional exaltó el trabajo y la lucha de los familiares y aseveró: 'Marielle Franco no está aquí, pero su silencio fue rechazado. Sus semillas sí están. EFE