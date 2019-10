Al-Attiyah: 'Alonso puede acabar en el top-10 su primer año'

Vila-Seca/Salou (Tarragona), 24 oct (EFE).- El piloto catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del rally Dakar, consideró que Fernando Alonso puede acabar entre los diez primeros de la clasificación general durante su primera participación en la prueba.

'La primera vez tiene que acabar la carrera sin ningún riesgo y sin ningún problema. Pero créeme, puede acabar en el top-10 su primer año', indicó tras la presentación del Toyota Gazoo Racing para la cita, equipos que ambos comparten.

'Le he dado muchos consejos. Necesita ser fuerte, no rendirse nunca porque a veces no es fácil en el Dakar. Cuando te metes en el coche y haces 600 kilómetros tienes que tener una mentalidad fuerte. Siempre le digo que se divierta y que nunca le pregunte al copiloto cuánto queda. Tiene que hacer una buena carrera y dejar que todo suceda', explicó.

La llegada del español ha sido muy bien acogida por el grupo: 'Estamos muy felices de tenerle en nuestro equipo, a todo el mundo le gusta. Siempre pregunta y quiere aprender de los pilotos con experiencia'.

'Sabemos que a mucha gente cuando llega a nuestro deporte le cuesta mucho adaptarse pero lo que él ha hecho, todos los kilómetros que ha sumado en tres o cuatro meses, me sorprende. Siempre quiere hacer más kilómetros porque es nuevo para él y muy importante. Estamos muy felices de ayudarle y de verle en el mundo del cross country', manifestó.

Asimismo reconoció que no esperaba que el asturiano participase: 'Estoy sorprendido. El Dakar es una de las pruebas más duras del mundo pero cuando escuchamos que iba a participar nos pusimos muy contentos incluso sin saber con qué equipo lo haría. De repente supimos que venía a Toyota y todos los pilotos hemos tratado de ayudarle y de darle consejos para que esté en el top-10'.

'Él no va a tener problemas con la conducción pero la primera vez en el Dakar no es sencilla. Estoy seguro de que si hace un buen trabajo acabará en el top-10', recalcó además uno de los grandes favoritos al título. EFE

