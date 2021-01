Al-Attiyah: 'Me ha venido bien contar con Lategan justo detrás de mí'

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), ganador de la cuarta etapa del Rally Dakar y segundo clasificado en la general de coches, aseguró que le vino 'bien' contar con su compañero, el sudafricano Henk Lategan, 'justo detrás' de él.

Al-Attiyah batió por 11 segundos al francés Stéphane Peterhansel en la etapa más larga de esta edición, con 476 kilómetros de enlace y 337 de especial entre Wadi Ad-Dawasir y Riad. El triunfo le permitió situar por debajo de los 5 minutos su desventaja en la general.

'No ha sido una etapa fácil', manifestó Al-Attiyah, campeón del Rally Dakar en 2011, 2015 y 2019.

'Hemos cometido un error que nos ha hecho perder un minuto, pero parece que le ha pasado a todo el mundo y rápidamente hemos encontrado el buen camino', apuntó.

El catarí, ganador del prólogo y de la segunda, tercera y cuarta etapas, expuso asimismo que este miércoles 'era difícil conseguir grandes diferencias'.

'Hoy me ha venido bien contar con mi compañero de equipo, Henk Lategan, justo detrás de mí. Eso es lo que me hace falta: un piloto rápido que me pueda echar un cable', remarcó.

Lategan, quinto en la general, finalizó tercero en esta jornada, a 1:30 de Al-Attiyah.

'En la primera parte todo ha ido muy bien, pero luego he tenido un problema con un neumático. No sé qué ha pasado exactamente, pero hemos tenido que parar para cambiarlo. Luego nos hemos perdido un poco en los cañones. Por lo demás, ha sido un buen día', dijo el sudafricano. EFE