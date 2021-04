Al más puro estilo Marc Márquez recuerda que no ha dicho 'que descarte nada'

Madrid, 15 abr (EFE).- Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue cauto en todo momento en sus aseveraciones y en su planteamiento de recuperación, pero entre sonrisas volvió el Marc 'genial y travieso' para recordar que no ha dicho 'que descarte nada', sino que no se fija 'ningún objetivo'.

'Simplemente lo que salga, lógicamente cuanto mejor me encuentre encima de la moto mejor será el resultado, esto es así, pero no me marco ningún objetivo aunque no descarto nada', insiste.

Aunque enseguida habló de sus rivales al señalar que 'a nivel de piloto, desde la televisión han crecido todos, ya que hay muchos pilotos que están ahí'.

'Mir ha crecido mucho y es el actual campeón y tiene esa experiencia de luchar por el título y también como conseguirlo porque lo ha logrado, luego falta ver si esta temporada Quartararo y Viñales dan el salto definitivo, Ducati quiere ser líder, habrá un líder en Ducati y Zarco de momento está sorprendiendo, pero yo creo que en Europa hasta que no pasen cinco o seis carreras no se va a definir todo un poco', enumera de sus rivales.

'El año pasado, después de los dos primeros grandes premios de Jerez parecía que Quartararo iba a arrasar en el campeonato y luego no fue así o sea que no apostaría por nadie', recuerda el piloto de Repsol Honda, que afirma: 'no sabría por quien apostar; iremos viendo si podemos estar lo más cerca posible del grupo de delante para no descartar nada, pero sin un objetivo claro'.

'Tengo ganas de volver a Jerez y de pasar por esa curva tres, lógicamente va a ser una emoción, pero ya llegará', asegura Marc Márquez sobre el punto en el que sufrió el accidente la pasada temporada, siguiente cita de la presente campaña.

'De momento estamos aquí, en un circuito en el que no he pilotado nunca una MotoGP, que simplemente lo conozco de dar unas vueltas con una moto de calle, y ese es un aliciente a añadir en este fin de semana en el que no sabemos ninguna base de puesta a punto, ni hay referencia en el equipo, así también es un aliciente y un inconveniente, pero si vas a buscar la décima es importante, aunque por ahora no vamos buscando eso, vamos buscando sensaciones y luego ya veremos donde llegamos', insiste Marc Márquez. EFE