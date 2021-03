Al menos 111 muertos dejó la tormenta invernal de febrero en Texas

Los Ángeles (EE.UU.), 25 mar (EFE).- Al menos 111 personas murieron en el estado de Texas (EE.UU.) por causas relacionadas con la tormenta invernal que afectó desde febrero hasta comienzos de este mes a millones de residentes, muchos de ellos hispanos, según datos publicados este jueves por el Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS, en inglés).

Las autoridades de salud dijeron en un comunicado que entre el 11 de febrero y el 5 de marzo, 111 texanos murieron como resultado de la tormenta invernal, que bajó las temperaturas muy por debajo del punto de congelación durante varios días y dejó sin electricidad a la región.

El condado de Harris fue el más afectado con 31 muertos. El área, a la que pertenece la ciudad de Houston, tiene 4,7 millones de habitantes, 43,7 % de ellos hispanos.

En su informe el DSHS dijo que la mayoría de las muertes relacionadas con la tormenta hasta ahora se han asociado con hipotermia.

Una de las víctimas fue Cristian Pavón, un niño de 11 años de la localidad texana de Conroe, que murió en su habitación después de pasar la noche sin electricidad.

La familia del pequeño demandó a dos de los proveedores de energía del estado alegando 'negligencia grave' y 'homicidio negligente', según la denuncia.

Para el 19 de febrero casi la mitad de los 29 millones de habitantes del estado habían sufrido numerosas interrupciones del servicio de agua, porque más de 900 redes públicas en 164 condados se habían visto afectadas por las bajas temperaturas, de acuerdo con datos de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas.

Además, centenares de supermercados de grandes cadenas tuvieron que cerrar sus puertas por la escasez de alimentos y los que quedan abiertos lo hacen con sus estantes vacíos o con poca mercancía.

Todas estas condiciones abonaron la situación para el alto número de fatalidades.

El DSHS dijo que los decesos también se dieron por accidentes automovilísticos, intoxicación por monóxido de carbono, fallas de equipos médicos, exacerbación de enfermedades crónicas, falta de oxígeno en el hogar, caídas e incendios.

La tormenta en la zona también provocó un apagón masivo en el norte de México, donde el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, descartó el 17 de febrero que el corte se debiera a una 'represalia' de Estados Unidos por motivos políticos.

'Se debe fundamentalmente a las heladas y el mal tiempo en el norte, especialmente en Texas (EE.UU.), donde se generó esta situación. No hay, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entreguen gas porque no nos ven con buenos ojos', dijo el mandatario en conferencia de prensa.

La congelación de gasoductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas provocó un apagón masivo en seis estados del norte de México que dejó sin luz a 4,7 millones de personas. EFE