Al menos 15 desaparecidos tras hundirse un barco en la costa de Liberia

Monrovia, 18 jul (EFE).- Entre 15 y 17 personas se encuentran desaparecidas y 11 han sido rescatadas tras el hundimiento de un barco en la costa de Liberia, informaron hoy las autoridades marítimas y las fuerzas armadas liberianas.

El barco había salido de Monrovia, la capital de Liberia, el sábado por la mañana y por la tarde activó su señal de socorro, cuando se encontraba frente a la costa entre las localidades de Marshall y Little Bassa.

En ese momento comenzaron las operaciones de búsqueda y rescate que siguen en curso, declaró a la prensa el comisario de la Autoridad Marítima de Liberia y coordinador nacional de búsqueda y rescate, Lenn Eugene Nagbe.

Los rescatados son nueve liberianos, un chino y un sirio, recogió el portal local FrontPageAfrica.

Según declaró el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Liberia, Prince C. Johnson, de momento no han encontrado al capitán del barco, bien porque se encuentra entre los desaparecidos o porque no se haya querido identificar como tal entre los socorridos.

El buque, denominado Niko Ivanka, fue construido en Liberia tras encargarlo en 2018 el vicepresidente Jewel Howard Taylor, con el objetivo de transportar mercancías entre el puerto de Monrovia y el de Harper, localidad del condado de Maryland, pero no tenía licencia para transportar pasajeros. EFE

