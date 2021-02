Al menos tres intentos de suicidio entre niños refugiados de Lesbos en un mes

Atenas, 18 feb (EFE).- Las malas condiciones de los campos de Lesbos y Samos ponen en peligro la salud física y mental de los refugiados, especialmente la de los menores, entre los cuales se han producido tres intentos de suicidio desde principios de año, según informó este jueves la ONG Médicos sin Fronteras (MSF).

'El año pasado MSF trató a 50 niños con ideas suicidas graves, incluso algunos con tentativas de suicidio', explicó hoy en un comunicado la responsable de actividades de salud mental infantil de MSF en Lesbos, Katrin Glatz-Burbakk.

La responsable resaltó que desde que comenzó el 2021 se han producido tres intentos de suicidio entre varios menores refugiados que han tratado de ahogarse, cortarse la venas o ingerir pastillas.

'Es realmente doloroso ver a estos niños, que viven en condiciones en las que no hay absolutamente ninguna esperanza para ellos. No dejan de decirnos 'Me he rendido. No puedo aguantar más'', relató Glatz-Burbakk.

El campamento de Lesbos, levantado para dar respuesta a la crisis generada por los incendios que consumieron Moria el pasado septiembre, alberga a más de 7.000 solicitantes de asilo y refugiados, entre ellos 2.500 menores, incluidos 150 bebés, que viven en tiendas de campaña expuestos al duro invierno.

Muchos migrantes se lamentan de no contar con instalaciones higiénicas y sanitarias adecuadas, ya que, en total, hay unos 350 retretes en el campamento, mientras que solo hay 36 cabinas de ducha con agua caliente que funcionan durante 9 horas al día.

Los problemas se reproducen en otras islas, como Samos, donde unas 3.500 personas conviven hacinadas en un centro creado para 648, rodeados de basura, ratas y escorpiones, según sostiene MSF.

Estas cientos de personas vulnerables padecen en muchas ocasiones problemas médicos o mentales graves que se agravan con las duras condiciones de los campamentos y las bajas temperaturas.

Varios testimonios de mujeres embarazadas ponen el énfasis en las complicaciones para mantener el calor dentro de las tiendas o conseguir ropa seca.

Por todo ello, MSF insta a las autoridades de la Unión Europea y griegas a trasladar de inmediato a todos los solicitantes de asilo a un alojamiento seguro. EFE