Al menos tres muertos en enfrentamiento entre grupos armados en Colombia

Bogotá, 26 sep (EFE).- Un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales en un resguardo indígena del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, dejó al menos tres muertos y dos heridos, informaron este sábado fuentes oficiales.

El comandante del Comando Conjunto Número 2 Suroccidente, general Álvaro Vicente Pérez, dijo a periodistas que el enfrentamiento ocurrió en la vereda (aldea) de Inda Sabaleta, habitada principalmente por indígenas de la comunidad Awá y ubicada en el convulso municipio de Tumaco.

'Cuando se estaban presentando esos enfrentamientos, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules llegan al lugar de los hechos donde posteriormente se presenta un combate. Producto de este combate se logra la aprehensión de un menor de edad, al cual se le incautó gran cantidad de material de guerra, intendencia y explosivos', detalló el oficial.

Igualmente señaló que los militares hallaron los cuerpos de 'tres adultos del sexo masculino y dos personas heridas producto de estos enfrentamientos' entre el autodenominado Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz, y un grupo conocido como Los Contadores.

'Estos enfrentamientos se dan precisamente por la disputa de las economías ilícitas que hay en el sector. En la vereda Inda Sabaleta hay aproximadamente 10.600 hectáreas de cultivos de hoja de coca', añadió el general Pérez.

DENUNCIA DE ONG

Por otra parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que el enfrentamiento dejó cinco muertos, dos heridos y unas 40 personas retenidas por el Frente Olíver Sinisterra.

'En el resguardo Inda Sabaleta Awá, situado en el área rural de Tumaco, hay presencia y enfrentamiento de grupos armados. Hay cinco personas muertas y el 'Frente Oliver Sinisterra' se llevó 40 miembros de la comunidad, es urgente una acción humanitaria, la comunidad está aterrorizada', advirtió el Cajar.

Agregó: 'Hasta el mediodía la zona fue acordonada por el Ejército Nacional y no permitió la toma del resguardo Awá por parte de uno de los grupos armados. No obstante, en este momento ya no hay presencia de la fuerza pública y todavía permanecen familias confinadas por miedo a salir o sin posibilidad de desplazarse temporalmente a un sitio para resguardar su vida'.

Igualmente señaló que se desconoce el paradero de las personas retenidas.

En el departamento de Nariño operan disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico y agrupadas en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), llamada por el Gobierno como el Clan del Golfo.

El Oliver Sinisterra es una organización disidente de la antigua guerrilla FARC y vinculada al narcotráfico que opera en el norte de Ecuador y en el sur de Colombia.

A ese grupo se atribuye el secuestro y posterior asesinato en 2018 de tres integrantes de un equipo del diario ecuatoriano El Comercio. EFE