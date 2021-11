Al menos tres muertos por bombardeo de un dron turco en Siria, según kurdos

Beirut, 9 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron este martes por el bombardeo de un avión no tripulado turco contra el vehículo en el que viajaban en la localidad nororiental siria de Qamishli, fronteriza con Turquía, en un tipo de ataque muy poco común en estas áreas, informaron las milicias kurdosirias.

'Tres muertos como resultado de un dron turco que hoy atacó un coche en el barrio de Al Hilaliya, en Qamishli', indicó en su cuenta de Twitter Siyamend Ali, director del centro de prensa de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), grupo considerado terrorista por Ankara.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos explicó en un comunicado que el objetivo de la acción era un asesor de la cúpula de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos cuyo principal miembro son las YPG y un aliado clave de la coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico, capitaneada por Estados Unidos.

Sin embargo, el consejero no se encontraba en el vehículo y en su lugar perecieron tres parientes suyos, de acuerdo con la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, y que no pudo precisar si la 'explosión' fue causada por el bombardeo de un avión no tripulado u otro método.

Las YPG detallaron en un comunicado que las víctimas son una destacada 'figura social' que participó en diversas 'revoluciones' por la independencia kurda, así como dos de sus nietos.

Buena parte del noreste de Siria está bajo el control de una autoproclamada autoridad autónoma kurda, incluida la mayor parte de Qamishli, donde algunas áreas permanecen no obstante en manos de las tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad.

El barrio de Al Hilaliya está administrado por los kurdosirios.

Ankara considera a las Unidades de Protección del Pueblo una organización terrorista por sus presuntos vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía. EFE

