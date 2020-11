'Alacrán' Berchelt da positivo por covid-19 antes de enfrentar a Óscar Valdez

México, 4 nov (EFE).- El campeón mundial súper pluma por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Miguel 'Alacrán' Berchelt, anunció este miércoles que dio positivo a la covid-19 antes de enfrentar en diciembre a su compatriota Óscar Valdez.

'A todos mis seguidores lamento informales que he dado positivo por covid-19, me pone triste ya que estaba motivado y me estaba preparando para mi séptima defensa de título (ante Valdez). Lamentablemente es algo a lo que todos estamos expuestos en estos días', informó el campeón en su cuenta de Twitter.

Berchelt se encontraba en entrenamientos en Sonora, en el norte de México, preparándose para enfrentar a Valdez cuando, de acuerdo con reportes de la prensa del país, tuvo síntomas de covid-19 por lo que se realizó una prueba en la que salió positivo.

El CMB instó al 'Alacrán' a exponer su título en contra de Valdez, el retador oficial para el organismo, un combate que se daría en el primer semestre del año, pero por la pandemia de la covid-19 se aplazó a finales de 2020.

Los reportes indican que el enfrentamiento entre ambos pugilistas mexicanos no se cancelará, sino que volverá a reprogramarse, ahora a inicios de 2021.

'No queda de otra más que recuperarse y seguir las indicaciones del médico. Estamos bajo supervisión médica que es lo importante, espero salir de esta pronto y regresar más fuerte que nunca. Les pido una disculpa a los que esperaban mi pelea en diciembre', añadió Berchelt en su mensaje en Twitter.

El boxeador es campeón mundial súper pluma desde enero de 2017 y en total acumula seis defensas exitosas, en las cuales en cinco ha ganado por nocaut.

Berchelt ha defendido de forma exitosa su título ante el japonés Takashi Miura, el argentino Jonathan Barros y los mexicanos Francisco Vargas (dos veces) y Cristóbal Cruz.

En el profesionalismo, Berchelt, de 28 años, cuenta con un récord de 37 triunfos (33 por nocaut) y una derrota.

La última vez que Berchelt subió a un cuadrilátero fue el pasado 27 de junio cuando derrotó en una pelea de exhibición a su compatriota Eleazar Valenzuela. EFE