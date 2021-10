Alan Estrada renueva '¿Quién es la máscara?' con ideas y desde la conducción

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- Tras vivir la experiencia desde adentro al haber sido concursante del programa '¿Quién es la máscara?' en 2020, el actor e 'influencer' Alan Estrada regresa a la tercera temporada del programa, pero esta vez como conductor.

'Estar ahora de este lado ha sido muy gratificante. Me dieron la oportunidad de involucrarme más en el programa y aparezco en algunas de las cápsulas de las pistas. Tenemos dinámicas diferentes en la parte digital y creo que todo esto fue gracias a mi participación el año pasado como concursante', cuenta este jueves a Efe el actor.

El programa, que tendrá el estreno de su nueva edición el domingo 10 de octubre por la cadena de Las Estrellas (Televisa), pone a cantar y bailar a personalidades del mundo del espectáculo debajo de elaborados vestuarios que esconden su identidad a través de complejos personajes.

Mientras que un grupo de investigadores intenta descifrar quién está detrás de los divertidos atuendos que van desde un tierno elefante hasta una bailarina bola de disco.

La premiada franquicia se ha posicionado en el país como uno de los programas televisivos más vistos con millones de espectadores en sus transmisiones de domingo desde hace ya tres años.

'¿Quién es la máscara?', que tuvo su última edición en el 2020, en un año de grabaciones complejas por la pandemia, le dio la oportunidad a Alan de cantar temas como 'Favorito' de Camilo, 'Tantita pena' de Alejandro Fernández y 'Será que no me amas' de Luis Miguel, vestido de su entrañable personaje, Jalapeño.

Pese a la amplia experiencia del actor en teatro al haber sido parte de musicales importantes como 'Hoy no me puedo levantar' o 'Chicago' y en cine con filmes reconocidos como '¿Conoces a Tomás?' (2019), Estrada reconoce su experiencia como Jalapeño como única.

NUEVA FORMA DE VIAJAR

Alan ha tomado la pandemia como una oportunidad de reinventarse. Si bien es consciente de las situaciones negativas que esta ha traído, ha podido innovar en su canal de Youtube y ha ayudado a mostrar las nuevas formas de viajar en un mundo pese al coronavirus.

Además, ha podido conocer mejor su país y, pese a que está trabajando en las grabaciones del programa, sus planes y viajes no se han detenido.

'He tenido que tomar decisiones distintas, ahora viajo no a donde quiero, sino a donde puedo. Pero nos ha hecho valorar esas cosas que teníamos y he podido viajar por mi propio país, además la gente quiere información de viajes en la pandemia', resalta Alan, quien asegura que tuvo un incremento considerable de espectadores desde que comenzó la pandemia.

Después de su última obra, 'Agotados', Estrada se prepara para presentar un musical escrito y dirigido por él del que aún no ha adelantado detalles y que espera se realice en 2022. EFE

mrl/mqb/rrt

(foto)