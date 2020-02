Alanis Morissette anuncia su gira europea, que incluye Madrid y Barcelona

Madrid, 21 feb (EFE).- La cantante Alanis Morissette ha anunciado este viernes las trece paradas europeas, que incluye Barcelona y Madrid y que formarán parte de su gira mundial de 2020, con la que celebra el 25 aniversario de su disco debut y el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Such Pretty Forks In The Road'.

Su 'World Tour 2020' arrancará el 23 de septiembre en Copenhague y tendrá su cierre en París el 22 de octubre, habiendo recorrido para entonce Londres, Birminghan, Dublín, Manchester, Ámsterdam, Hamburgo, Varsovia, Budapest, Barcelona, Madrid y Milán.

A España se acercará las noches del 17 de octubre (Palau Sant Jordi de Barcelona) y del 19 del mismo mes (WiZink Center de Madrid). En todas las fechas previstas la cantante y compositora ganadora de siete Grammys irá acomapañada de Liz Phair como artista invitada.

El nuevo álbum de la compositora multiplatino verá la luz el próximo 1 de mayo. Su segundo anticipo, el single 'Smiling', ha sido publicado este viernes. EFE