Alaphilippe:'Ganar en el Muro de Huy con el maillot arcoiris me hace feliz'

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), conquistador por tercera vez del Muro de Huy en la Flecha Valona, se mostró feliz por una victoria lograda con el maillot arcoiris de campeón mundial que le ayudará a restar presión, y que se produjo ante rivales como el esloveno Primoz Roglic y el español Alejandro Valverde.

'Son las piernas las que marcan la diferencia en la subida. No fue fácil ganar con Roglic delante y Valverde a rueda, pero pude ganar. Tenía un poco de presión porque tardaban en llegar las victorias, y quería ganar de nuevo', dijo el campeón del Mundo, que ganó con el maillot arcoiris 11 años después de que lo lograse con la misma prenda el australiano Cadel Evans.

'Quería demostrar que mentalmente estaba fuerte. Desde el comienzo de la temporada no he ganado mucho. Eso no me impidió divertirme, pero tenía muchas ganas de levantar los brazos de nuevo. En una carrera como esta lo he conseguido. Me presioné un poco, tampoco tenía excesiva presión, pero quería ganar'.

Alaphilippe, de 28 años, destacó el trabajo de su equipo hasta el Muro, una vez allí él sabía de sobra 'lo que había que hacer'.

'El equipo hizo un gran trabajo hoy y estoy muy orgulloso de ellos. Tenía una gran confianza en mis compañeros y estaba bien ubicado en el momento preciso. Mikkel Honore me dejó en la parte inferior del Muro en las primeras posiciones, y al final sabía lo que tenía que hacer'.

'Me viene muy bien esta victoria, especialmente con el maillot de campeón del Mundo. Estoy muy feliz', dijo Alaphilippe. EFE