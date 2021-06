Alaphilippe:'No estoy decepcionado, Van der Poel merece el maillot amarillo'

Muro de Bretaña (Francia), 27 jun (EFE).- El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), campeón del Mundo en ruta, no se sintió decepcionado al perder el maillot amarillo tras la victoria del neerlandés Mathieu van der Poel en el Muro de Bretaña.

'No me siento decepcionado, había rivales más fuertes que yo. De inmediato sentí que las piernas no iban bien y me esforcé por mantenerme en la posición correcta en la última vuelta. Lo di todo para no arrepentirme', señaló el primer líder del Tour.

Su rivalidad con Van der Poel ya es una imagen clásica del ciclismo actual, pero el francés admite que el nieto de Raymond Poulidor merece el maillot amarillo.

'Con Mathieu van der Poel me enfrento todo el año, pero nos admiramos. Ayer él estaba decepcionado por no haber ganado, pero se acercó a mí para decirme que estaba feliz por mí. Hoy me pasa lo mismo a mí'.

En la carretera se trata de dos corredores muy similares, atacantes de final agresivo.

'Tenemos el mismo estilo, nos gusta atacar. Se merece esta camiseta amarilla, Esta es solo la segunda etapa del Tour de Francia, todavía habrá muchas oportunidades para nuestro equipo', concluyó. EFE