Alaphilippe obtiene el 'Vélo D'Or' francés por segundo año consecutivo

Redacción deportes, 3 dic (EFE).- El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), campeón del Mundo de fondo en carretera, ha obtenido el premio Vélo D'Or (Bicicleta de Oro) de su país por segundo año consecutivo como mejor ciclista de la temporada.

Alaphilippe (Saint-Amand-Montrond, 28 años), se convirtió en el pasado mes de septiembre en el primer francés en 23 años en triunfar en el Campeonato del Mundo disputado en Imola, donde venció en solitario después de lanzar un ataque marca de la casa, fiel a su estilo ofensivo.

'Ganar el Vélo D'Or francés me hace muy feliz, es bueno ver que mis resultados no pasaron desapercibidos y por eso he vuelto a ser nombrado mejor ciclista del año, consiguiendo así otro trofeo. Esta temporada ha sido especial y diferente, con muchos desafíos, pero logré muchos de mis objetivos y puedo estar satisfecho con lo que hice. El título mundial que gané en Italia, por supuesto, fue la guinda del pastel.'

En el Tour de Francia Alaphilippe se adjudicó la segunda etapa en Niza y vistió durante tres días el maillot amarillo. Posteriormente se impuso en la Flecha Brabanzona, ya con el maillot arcoíris.

'El maillot arcoíris es el más hermoso del mundo y usarlo en algunas carreras antes de que terminara la temporada me hizo darme cuenta del gran honor que es tenerlo. Esto me da mucha motivación para el próximo año'. EFE