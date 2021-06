Alaphilippe, penalizado veinte segundos en la general

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ha sido penalizado con veinte segundos tras concluir la quinta etapa de la Vuelta de Suiza, que lo relega de la inicialmente tercera posición de la general a la cuarta, a 53 segundos del líder, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos):

Alaphilippe fue penalizado por realizar un avituallamiento prohibido al sacar una lata del coche de su equipo en los últimos diez kilómetros.

'Estaba con sed, necesitaba beber y mi director deportivo me dijo que podía coger un bidón. Cuando estaba bebiendo me dijo un comisario que no estaba permitido, pero yo ya había bebido y por eso me penalizaron', dijo Alaphilippe al concluir la etapa.

De esta forma, la general de la Vuelta a Suiza, a falta de tres etapas, la lidera el ecuatoriano Richard Carapaz con 26 segundos de ventaja sobre el danés Jakob Fuglsand (Astana), 38 sobre el alemán Maximilian Schachmann (Bora), 53 sobre Julian Alaphilippe y 1:11 sobre el colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Pro). EFE

