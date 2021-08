Alba Torrens: 'Ha sido un verano duro'

Saitama (Japón), 4 ago (EFE).- La alero de la selección española Alba Torrens señaló tras la derrota contra Francia (64-67) que les deja fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en cuartos de final, que ha sido 'un verano duro' entre esta eliminación y la que sufrieron en cuartos del Eurobasket contra Serbia.

'Ha sido un verano duro, en muchos sentidos y con este partido más. Ahora mismo duele porque es verdad que el equipo ha intentado dar el máximo en todos los momentos y ha sido un camino con muchos retos en muchos sentidos, pero nos vamos de estas Olimpiadas compitiendo una vez más hasta el último segundo', opinó tras el encuentro en el Saitama Super Arena.

La jugadora española dijo que compitieron pero pudieron hacer muchas cosas mejor durante el encuentro. 'No es sólo los minutos finales, sino que somos conscientes de cosas que si se hubieran hecho diferente nos hubieran puesto en otra posición, y duele porque sabes que no ha sido nuestro mejor partido', reconoció.

Torrens reivindicó que el equipo supo 'remar' en un partido en el que buena parte del tiempo fueron por detrás en el marcador y volvió a 'demostrar carácter' para llegar a un final muy igualado.

'Es verdad que ha sido otro final ajustado, pero no solo han sido esos momentos, ha habido muchos durante el partido, pero esas pelotas no han querido entrar y una vez más te vuelves con la sensación de que compites al máximo nivel contra una grandísima selección pero no era el resultado que esperábamos', agregó.

Este partido será, probablemente, el último de la capitana Laia Palau con la selección, aunque la jugadora dijo que lo anunciaría más adelante.

'En principio no va a estar Laia, si al final es así, no es el final que queríamos para ella, pero si al final decide no volver, no hay que recordar este momento y hay que recordar muchísimos otros, ella ha tenido muchos finales y que en cualquier momento hubiese sido bueno para ella acabar, y tiene mucho mérito lo que sigue haciendo y dando al equipo', valoró Torrens.

Por su parte, la jugadora del UMMC Ekaterimburgo ruso sí se mostró dispuesta a seguir en el conjunto nacional.

'Sí, por mi parte sí que hay, de estos dos campeonatos lo que hay que hacer es aprender y mostrarlo en los siguientes campeonatos que vengan. Ahora no ves lo que viene o qué nos toca lo siguiente, pero sabemos que esto sigue, este equipo se ha levantado en muchos momentos y estoy segura que lo volveremos a hacer', finalizó. EFE

