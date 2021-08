Albania acogerá a centenares de afganos, colaboradores de Estados Unidos

Tirana, 15 ago (EFE). - Albania acogerá, a petición de los Estados Unidos, provisionalmente a centenares de afganos que durante el largo conflicto en su país han ayudado a las tropas estadounidenses, y cuya vida estaría en peligro si caen en manos de los talibanes tras la retirada de las tropas militares extranjeras.

El primer ministro albanés, Edi Rama, informó hoy desde su cuenta oficial en facebook que en los últimos días el Gobierno estadounidense solicitó a Tirana que 'evalúe si puede servir como un país de tránsito para un número determinado de inmigrantes políticos afganos, cuyo destino final son los Estados Unidos'.

'Es indiscutible que no diremos que no, no solo porque nos lo piden nuestros grandes aliados, sino porque somos Albania', señaló Rama.

El primer ministro evocó las ancestrales tradiciones, según cuales los albaneses 'no cierran' la puerta de su casa a los que llaman para pedir protección.

'No somos ricos, pero no estamos exentos de memoria, ni de costumbres, ni de moral, y es en nuestro honor estar al lado de los demás... y no dar la espalda a los necesitados', afirmó Rama.

Hace unos años, Albania dio cobijo, a petición del Departamento de Estado, a más de dos mil muyahidines perseguidos por el régimen de Irán, que fueron trasladados al país balcánico desde el campamento Libertad en Irak.

Además, en 1999, llegaron desde el vecino Kosovo, casi medio millón de refugiados albano-kosovares, que tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de la limpieza étnica del régimen serbio de Slobodan Milosevic.

Albania, con 2,8 millones de habitantes, la mayoría de ellos musulmanes, es miembro de la OTAN.

