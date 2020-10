Albelda: 'Españeta es grande entre los grandes de la historia del Valencia'

Valencia, 14 oct (EFE).- Numerosos jugadores y exjugadores del Valencia así como decenas de aficionados han rendido este miércoles un último homenaje a Bernardo España ‘Españeta’, histórico utilero del club que murió este miércoles a los 82 años, entre ellos David Albelda, quien lo ha calificado de 'grande entre los grandes' de la historia del club.

“Se nos ha ido Españeta. Gracias por tus días con nosotros donde nos enseñaste lo que era querer al Valencia”, escribió en las redes sociales el excapitán David Albelda, capitán del equipo durante los títulos de Liga de 2002 y 2004.

“Un hombre que desprendía alegría. Una persona llena de bondad y simpatía, hoy un murciélago más vuela alto”, señaló Toni Lato, actual jugador de la plantilla valencianista.

“DEP querido hermano Bernardo. Siempre fuiste y serás gran murciélago”, apuntó Ricardo Arias, uno de los primeros jugadores que vivió con Españeta en el vestuario del Valencia.

El ex defensa del club valenciano recalcó que “Españeta era una persona que siempre ha querido el bien del club, siempre se ha desvivido y nunca ha dicho que no a cualquier petición del club”.

“La pérdida la voy a padecer mucho porque he convivido con él diariamente durante dieciséis años. Vamos a rendirle el homenaje que se merece, demostrarle el cariño a su familia y que el club esté donde tiene que estar y seguro que va a estar, apoyando a su familia en lo que necesite”, reclamó.

“Gracias Españeta por tantos buenos momentos y por tu ayuda, por enseñarme a querer y a respetar al Valencia”, apuntó David Villa, que jugó en el club de Mestalla en la primera década de este siglo.

“Era una gran persona y un gran valencianista que tuve la suerte de conocer y coincidir con él en su última etapa en el club. Recuerdo su positivismo, su alegría, su energía, era una persona que siempre animaba al grupo”, señaló el actual portero y uno de los capitanes del equipo, Jaume Doménech.

“Se nos ha ido un grande como es Españeta. Desde aquí quería mandar mi pésame a toda su familia. Sólo tengo buenos recuerdos de él, nos sacaba una sonrisa en todos los momentos difíciles, siempre estaba bromeando y seguro que desde el cielo va a seguir animando a su Valencia”, añadió otro de los capitanes, el internacional José Luis Gayà.

“Recuerdo sobre todo cuando salía en la presentación, siempre salía el último y Mestalla se ponía de pie ovacionándole. Estoy seguro de que allá donde esté va a seguir animando al Valencia y nos va a seguir animando”, añadió.

“Me cuesta sacar palabras, era todo un ejemplo a seguir, de cómo vivir la vida con felicidad, con mucho, con poco o con nada. Él era optimismo, siempre, si había ido mal no pasaba nada. Pero no te lo decía, te lo demostraba con la actitud y eso es algo que el jugador de fútbol te lo agradece muchísimo”, recordó el ex jugador uruguayo Miguel Ángel Bossio, que estuvo junto a España en los años ochenta.

“No vas a encontrar nunca un jugador que te diga que haya tenido un problema con él, jamás tuvo un encontronazo con nadie dentro del vestuario. Era como cuando a un jugador al que pones en el centro del campo y está siempre bien ubicado, su naturalidad le hacía estar siempre bien ubicado. Era una persona querida por todos”, destacó. EFE

