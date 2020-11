Albert Arenas: 'Ha sido un día de locos'

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), que acabó sexto los entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 en el circuito Ricardo Tormo, señaló que este sábado fue 'una jornada de locos'.

El líder del Mundial, sin embargo, dijo que está 'contento y satisfecho'.

'Hemos cumplido el objetivo de salir en las dos primeras filas, con un buen ritmo para la carrera y lo importante es todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del fin de semana', añadió.

'Por la mañana no hemos tenido suerte, porque por la lluvia no hemos podido entrar directamente en la segunda clasificación y nos ha tocado hacer la primera pero nos ha servido para superar todos los inconvenientes y eso me ha motivado', afirmó Arenas.

'En la última vuelta tuve la referencia de Ogura y eso me benefició en el primer sector, pero en el segundo y el tercero perdí algo de tiempo detrás de él, si bien lo he podido adelantar y recuperar unas pocas décimas para hacer el último sector con pista libre y así conseguir mejorar mi tiempo para entrar en segunda fila', explicó el líder del Mundial. EFE