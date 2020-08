Albert Riera, segundo entrenador del Galatasaray

Estambul, 13 ago (EFE).- El exfutbolista español Albert Riera inicia una carrera de entrenador en el Galatasaray turco, como ayudante de Fatih Terim, según anunció el propio exjugador este jueves en una entrevista con la televisión del club.

'Estoy como en casa. Aquí siempre me he sentido muy bien', dijo Riera en referencia a su etapa como centrocampista en el Galatasaray, donde jugó durante tres temporadas, entre 2011 y 2014, época en la que el club ganó dos veces la Superliga y una vez la Copa turca.

'Ya le había dicho a Fatih Terim en algunas conversaciones que si después de terminar yo mi carrera de jugador, el Galatasaray pudiera necesitarme, me gustaría ayudar al club', explicó.

'Siento que lo más importante para mí es ser útil al club. Conozco bien la Liga, conozco el club y sé cómo se pueden hacer las cosas; además quiero aportar también mi experiencia como jugador de otros equipos', insistió el nuevo segundo entrenador a Galatasaray TV.

'Ya veremos cómo va, pero estoy realmente muy feliz', agregó el ex de la selección española, que dejó el césped en 2016 y dos años después declaró oficialmente el fin de su carrera, sin ocultar su aspiración a regresar a los estadios como entrenador.

En los últimos años, Riera ha vivido en la ciudad de Omsk, en Siberia, tierra natal de su esposa, Yulia, donde fundó incluso una academia de fútbol para niños.

Riera comentó que en general, el público lo recordará siempre como jugador del Liverpool (2008-2010), con el que ganó la Premier y los Champions, pero subrayó que los colores del Galatasaray son los que más tiempo ha vestido.

'Siempre digo lo mismo, el Liverpool será un club muy histórico, pero el club al que más cariño he tenido siempre y donde me he sentido más valorado ha sido el Galatasaray', concluyó el mallorquín. EFE