Alberto Fernández defiende a Cristina y niega que lo vinculara por corrupción

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, defendió a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), que ayer declaró en tribunales por presunta corrupción, y negó que ella lo vinculara cuando dijo al juez que debería citar 'al presidente de la república, que fue jefe (de gabinete) de 2003 a 2008'.

Cristina Fernández, vicepresidenta electa del país, declaró ayer por presunta corrupción en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) en favor del empresario Lázaro Baez, y en un momento de su alegato hizo referencia a que el jefe de gabinete es en el Gobierno el responsable de la ejecución del presupuesto, posición que entre 2003 y 2008 ocupó Alberto Fernández.

'Nunca me involucró Cristina, nunca', afirmó el líder peronista en declaraciones a Metro 951, y afirmó que la intención de la exmandataria era 'demostrar la incoherencia del tribunal', en un proceso que calificó de 'disparate'.

'Técnicamente es todo un disparate lo que han hecho con Cristina, y con esto no estoy diciendo que no ha habido corrupción, eso no lo se. (...) Lo que digo es que involucrarla a Cristina en eso es vergonzoso, es no tener idea cómo funciona el Estado', agregó.

En este sentido, recordó que es potestad de la provincia y de su gobernador la concesión de licitaciones, y no del Gobierno central.

Sobre la declaración de la viuda de Néstor Kirchner, que duró más de tres horas, aseguró que se trata de 'uno de los alegatos defensistas más impactantes' que vio en su vida, y afirmó que ella está 'cansada'.

'Es una mujer cansada de la persecución que ha obtenido', subrayó.

Alberto Fernández asumirá como nuevo presidente el país dentro de una semana y este viernes desvelará a los integrantes de su Gabinete de Ministros, un equipo que, destacó, ya está cerrado.

'Hay todo, ya está todo elegido y estamos todos trabajando', aseveró, aunque se negó a adelantar ningún nombre.

Agregó que la formación del gabinete fue su decisión y que la influencia de Cristina Fernández fue mínima.

'Cuando vean los nombres se van a dar cuenta que Cristina no llenó de nombres propios el gabinete', concluyó. EFE