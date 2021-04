Alberto Moreno: “El Liverpool te puede hacer un descosido en cinco minutos”

Óscar Maya Belchí

Madrid, 5 abr (EFE).- Alberto Moreno (Sevilla, 1992) conoce de primera mano lo que significa jugar en el Liverpool. Estuvo cinco años, ganó una ‘Champions’ y perdió otra, contra el Real Madrid. Rival este martes, precisamente, de su exequipo, que no llega en su mejor momento. Pero, avisa, en una entrevista con EFE, que los de Jürgen Klopp te pueden “hacer un descosido en cinco minutos.

El lateral izquierdo repasa cómo ha sido su vuelta a los terrenos de juego seis meses después de sufrir una lesión de rodilla. “Supernervioso, como un canterano que va a debutar”, comenta a EFE. Además, pondera la figura de su compañero Gerard Moreno, del que asegura que lo hace “todo bien”.

Pregunta: Volvió el sábado frente al Granada tras una larga lesión de rodilla. ¿Cómo se sintió?

Respuesta: Una maravilla. Una sensación increíble después de tanto tiempo de sufrimiento con la lesión. Esa es la recompensa de todo el trabajo y sacrificio que hay detrás de ello. Muy contento. Estaba supernervioso, parecía un canterano cuando va a debutar; increíble. Muchas sensaciones, nervios... Y ahora que he conseguido volver, a seguir trabajando para contar con más minutos.

P: Dicen que de los malos momentos siempre se puede sacar algo positivo. ¿Qué ha aprendido de todos estos meses de lesión?

R: Que somos privilegiados de la vida que tenemos. Tenemos que disfrutar la vida y vivirla con alegría. Disfrutar de la familia. Y que es una maravilla el tener el trabajo que tenemos todos los futbolistas. Hay problemas en la vida mucho peores para comerse uno la cabeza. He sacado el vivir la vida, disfrutar, ser feliz... es lo que saco de todo esto.

P: Contra el Granada volvió a deslumbrar Gerard Moreno, que lleva casi el 50% de los goles del equipo en Liga.

R: Increíble. Es un jugador espectacular. Mira que he estado, gracias a Dios, con muy buenos jugadores, pero Gerard lo hace todo bien. Todo bien. En los entrenamientos, en los partidos... los controles, los pases, la definición, la movilidad, la ayuda en defensa... todo. Para mí, es un jugador diez.

P: ¿Es esta la temporada en la que el Villarreal va a ganar un gran título como la ‘Europa League’?

R: Sabemos que es un reto bonito, una ilusión. Al principio sí que es verdad que el equipo quería enfocarse más en la Liga porque es lo que te iba a dar la regularidad de todo el año. También le dábamos importancia a la ‘Europa League’, pero íbamos a ir paso a paso y ver que pasaba. Pero ahora que estamos ahí, llegando a cuartos, es momento de darle una gran importancia. Es una competición muy bonita. Tuve la suerte de ganarla con Emery en el Sevilla, qué casualidad (ríe), y es algo muy bonito. Emery está haciendo un trabajo increíble, por eso estamos ahí.

P: Ayer domingo el Villarreal publicó que los socios van a renovar gratis para la próxima temporada. Este tipo de cosas son las que le dan valor a un club que desde fuera se ve tan familiar.

R: ¡Imagínate lo que es eso para un aficionado! Madre mía... Es un club muy familiar, pero cuando estás dentro y ves el nivel de maquinarias que tienen, facilidades, como nos cuidan con el tema de la comida... a mí me ha sorprendido muchísimo. Mira que yo venía del Liverpool que allí teníamos todo, pero, de verdad, espectacular.

P: Mañana martes hay un Real Madrid – Liverpool. Parece que el Liverpool no llega muy bien... ¿cómo les está viendo?

R: Han tenido muchísimas lesiones importantes y positivos en coronavirus. Además, han pasado en una mala racha. Cuando un equipo pasa una mala racha y le faltan jugadores importantes... pero es el Liverpool. Sabemos como es el Liverpool, te puede hacer un descosido en cinco minutos. Tiene jugadores muy importantes arriba con Salah, Mané y Firmino. Va a ser un partido muy bonito.

P: Usted sabe lo que es ganar una ‘Champions’ con el Liverpool. ¿Cómo recuerda aquel día?

R: Fue espectacular. No disputé ningún minuto, pero en el banquillo estaba como si estuviera dentro del terreno de juego. Supernervioso, gritando cada jugada, animando a mis compañeros... Aparte tenía en mente la muerte de José Antonio Reyes y terminaba mi contrato con el Liverpool. Muchas cosas que decía “por favor, esta copa la tenemos que ganar como sea, por Jose Antonio, por mí, por el Liverpool, por los aficionados...” Deseaba muchísimo esa copa y gracias a Dios pude tocarla, besarla, abrazarla... espectacular.

P: Usted estuvo en el último precedente entre Liverpool y Real Madrid en aquella final de ‘Champions’ en Kiev. Salah dijo recientemente en una entrevista con MARCA que la diferencia con aquel partido es que ahora son campeones. ¿Tanto se nota haber ganado ya para ir con más confianza?

R: Sí, al final ayuda. Ya es de buen mirar que te hayan ganado una final como te la ganaron y el poder levantarte y al año siguiente volver a la final y ganarla. Ahí se ve el trabajo y qué club es el Liverpool. Ahora mismo, el Liverpool está a la altura de cualquier equipo a nivel mundial. A ningún equipo europeo le gustaría enfrentarse al Liverpool. Yo lo he vivido desde dentro y es impresionante lo que ese club mueve, nadie se hace a la idea.

P: Cuando subió una publicación a Instagram tras su vuelta contra el Granada, Firmino le puso un mensaje felicitándole. ¿Cómo es su relación con él? Parece que es del que menos se habla de los tres de arriba del Liverpool...

R: En otras entrevistas me han comentado que con quién me quedaría de los tres. Yo siempre digo Firmino. Siempre. Es como Benzema, pero después en defensa ayuda muchísimo al equipo a la hora de defender, recibir para girar y buscar a Salah y a Mane, los controles perfectos, sabe cómo moverse por el campo, tiene gol... para mí es ‘top’. Para mí, es el mejor delantero del mundo.

P: Otro nombre propio del Liverpool es Salah. ¿Le ve capaz de triunfar también en España?

R: Igual que con Firmino tenía una gran relación, con Salah no era tan cercana; me llevaba con él espectacular, pero no sé dónde estará su futuro. Luego, como futbolista, es gol, velocidad, fuerza... tiene muchas cosas. Es un jugador que, juegue donde juegue, va a rendir.

P: El último nombre propio. Jürgen Klopp. Parece el padre de todos, siempre sonriendo, cercano aunque no juegues... ¿cómo es en el día a día?

R: Grandísimo entrenador. Para mí, junto a Emery, los dos mejores entrenadores que yo he tenido. Es muy cercano al jugador y es muy listo, siempre sabe en qué momento decirle las palabras adecuadas al jugador para activarlo, leer los partidos para decírselo al equipo y leer a los contrarios. Y después trata a todos los jugadores igual. Yo el último año jugué poco y siempre sonriendo conmigo, me abrazaba... Como entrenador ‘top’, salías al campo y querías comerte al contrario. EFE

