Albiol: 'España siente algo especial por su selección'

Roberto Morales

Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- Se consagra como la pareja más estable de Sergio Ramos de cara a la Eurocopa 2020. A sus 34 años Raúl Albiol, campeón de un Mundial y dos Eurocopas, integrante de la 'generación de oro' que se va apagando, regresó con fuerza y humildad en un momento en el que la Roja levanta menos pasiones. Defiende que 'España siente algo especial por su selección'.

Salió vencedor de su decisión de abandonar un club como el Real Madrid. Buscó un rol diferente, cansado de ser jugador de equipo en su club y la selección, para asumir liderazgo en el Nápoles. Su apuesta le salió bien y, ahora, tras firmar su regreso al fútbol español gracias al Villarreal se asienta en la selección.

En una entrevista con EFE discute el casting del central que realiza Robert Moreno, un técnico al que ve preparado para grandes logros. Es Albiol, un tipo que siempre hace equipo, que mira a los ojos cuando habla sin enfocar nada más que el presente.

Pregunta: La generación de oro se va apagando.

Respuesta: Una pena. El fútbol pasa y a los jugadores grandes les llega también el momento. El último una leyenda como Villa. Por ahí pasaremos todos. Ojalá pudieran jugar toda la vida, pero sabemos que no se puede y que llega el momento de cada uno. Será recordado tanto él como los demás como historia del fútbol mundial, ya no solo de España, y es para que estén muy orgullosos.

P: ¿Se puede volver a hacer historia?

R: Hay que pensar en el próximo campeonato y ya está. No puedes empezar a pensar en que puedes hacer otra vez el triplete, como se hizo ganando el ciclo Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Sabemos que es difícil, que el nivel cada vez está más igualado en el mundo del fútbol, que cualquiera te puede ganar y que campeonatos así que duran un mes dependen mucho de cómo lleguen los jugadores, de pequeños detalles que te pueden mandar a casa, tener la suerte de cara. No es fácil que todo te gire hacia el mismo lado y poder ganarlo. Lo más importante es que la selección pueda volver a competir al máximo nivel con las mejores y disputar los títulos.

P: ¿Hay jugadores para ganar o aquella etapa es inigualable?

R: Al final son jugadores diferentes. Aquella generación llegó en el mejor momento individual, siendo los mejores en su posición y con una madurez muy buena de otros campeonatos que habían podido jugar. Y después de 2008 sabían del potencial que tenían para poder conseguir más cosas. Esa confianza y seguridad que transmitía el equipo fue fundamental para el Mundial y después para la segunda Eurocopa. España tiene una base de jugadores jóvenes muy buena, y eso es lo importante, que a partir de ahí se puede crecer.

P: Dicen que la carrera del futbolista es corta. En su caso entra en una segunda juventud.

R: ¡Aún soy joven! (risas). Estoy feliz de poder volver. Está claro que cada vez es más difícil, hay mucha competencia. Hay que trabajar, intentar estar a buen nivel en mi equipo y, si tengo la posibilidad de volver, intentar aprovecharla y disfrutar al máximo porque al final esto pasa rápido. Disfruto de cada día en la selección, aprendo, trabajo y ayudo en lo que puedo.

Son concentraciones cortas y todos intentamos hacerlo bien para poder tener el premio de estar en una Eurocopa. Lo más importante es que España consiga sus objetivos, ganar estos dos partidos, terminar primeros, ser cabeza de serie en el sorteo... desde ahí, hacer las cosas bien en tu equipo para tener posibilidades de poder volver.

P: Sea sincero, ¿de verdad pensaba que volvería?

R: No lo pensaba, la verdad. Estaba tan centrado en el día a día... Este verano he tenido el cambio de Nápoles a Villarreal. No fue fácil regresar a España, no había tenido tiempo de pensar en volver a la selección. Solo pensaba en trabajar bien en mi nuevo club, que había hecho un esfuerzo en ficharme que tengo que devolver en estos años, intentar estar al mejor nivel posible, exigirme, porque a este nivel de competición hay que hacerlo. Cuando te llaman te alegras porque es un esfuerzo que haces por estar bien y el premio de venir a la selección para todo jugador es muy importante.

P: ¿Siente que su rol ha cambiado?

R: Siempre he venido feliz a la selección, en el sentido que siempre he venido a trabajar y ayudar. Está claro que en aquella época era muy difícil jugar por el nivel. No era fácil entrar en las convocatorias. Italia fue un paso adelante en mi carrera, aprendí muchísimo con grandes entrenadores que me han hecho mejorar mucho, en una liga que para los defensas es muy positiva. Fue un factor muy importante el hecho de cambiar el Real Madrid por Nápoles.

P: Tener minutos ante una pareja Sergio Ramos-Piqué...

R: La selección tenía prácticamente a los mejores del mundo, por eso no era fácil disfrutar de minutos. Pero si tienes jugadores de ese nivel los títulos no llegan solos, llegan porque hay un gran equipo, grandes jugadores y un gran grupo unido. Por lo tanto si ganamos esas cosas es porque teníamos a los mejores.

P: Vivimos un casting del central continuo. ¿Tan complicado es encontrar un sustituto a Piqué?

R: Se tiene que hablar un poco de todo. También podríamos decir que no hay sustituto de Iniesta, de Xavi o de otros, pero no es así porque cada jugador es diferente. Las características de los jugadores de ahora son muy diferentes a las de antes. Son debates que no tienen mucho sentido. El fútbol es muy cambiante, no puedes depender de la salida de un jugador. El míster puede elegir, tiene una lista amplia. También se podría decir que no hay sustituto de David Silva y crear otros debates.

P: Y de golpe se reivindica como la opción aventajada.

R: Bueno, creo que como todos. Ahora también están Íñigo y Pau. Es verdad que con Sergio he jugado mucho más, tanto en el Real Madrid como en la anterior etapa en la selección. Sabemos de su potencial y lo mejor es compenetrarnos lo mejor posible. Tenemos poco tiempo y no es fácil para que el rendimiento pueda ser bueno.

P: ¿Qué representa Sergio Ramos?

R: Es una referencia, el capitán, y por lo tanto el que representa al grupo. El tener una figura como él da seguridad y confianza al grupo para poder disputar campeonatos. Es importante aquí, como cualquier capitán en su equipo y lo importante es que esa persona de seguridad al grupo para conseguir los objetivos.

P: No es fácil decidir salir del Real Madrid pero se marchó cansado de esperar.

R: No me fue tan difícil cambiar el Real Madrid por el Nápoles. No por el club, que está claro que es el mejor que hay y vivir esa experiencia de jugar es única, pero son dos años en los que jugué poco y lo tenía bastante claro. No fue como la decisión que he tenido que tomar de Nápoles a Villarreal. Tenía minutos, era muy querido y es más difícil cambiar cuando te sientes querido. Me fui a Nápoles porque tenía que buscar un sitio donde poder volver a disfrutar del fútbol y seguir creciendo como jugador. Me salió esa opción con Rafa Benítez y lo tenía bastante claro. Al principio puedes pensar que es un paso atrás, o que no sea una decisión buena, pero con el paso de los años he podido ver que fue lo mejor que pude hacer en su momento, aunque me tuviese que ir fuera. Estoy feliz de la decisión que tomé y de cómo crecí allí.

P: ¿Qué ha encontrado en Robert Moreno?

R: Una persona con mucha energía, un apasionado del fútbol con las ideas muy claras de cómo quiere que juegue el equipo, de lo que quiere de cada jugador en cada posición. Es joven, tiene muchas ganas y mucha experiencia también porque el haber estado muchos años con Luis Enrique en grandes clubes también le hace experto.

P: ¿Nota menos pasión en la afición?, ¿vende menos la selección?

R: Somos nosotros los que podemos enganchar a la gente. Y es capaz de engancharse rápido. Si el equipo compite bien y llega en buen momento, la afición va a estar ahí seguro. España siente algo especial por su selección y está claro que aunque los últimos años han podido estar un poco decepcionados, si ven que el equipo puede conseguir algo importante van a estar ahí seguro.

P: ¿Se ve en la Eurocopa?

R: Quedan muchos meses, esto cambia de una semana a otra y no puedo pensar en si voy a ir o no. Solo pienso en disfrutar y aprovechar esta semana, luego los meses que esté en mi club, rendir lo máximo para conseguir los objetivos allí y el míster decidirá quienes son los mejores para defender a España en la Eurocopa. Pueden pasar tantas cosas de aquí a final de temporada, que no me entra en la cabeza ahora.

P: Sería un broche que otros de la generación de oro no han podido tener.

R: Está claro que a todos nos hace ilusión estar en una Eurocopa o en un Mundial. Venir con España sea donde sea, como si son partidos amistosos, es algo ilusionante y que te hace siempre feliz. A todos nos haría ilusión, pero sabemos que aún queda mucho y no va a ser fácil poder estar. EFE

