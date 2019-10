Albon, de Red Bull, ve favorito a Ferrari en el Gran Premio de México

México, 24 oct (EFE).- El piloto tailandés Alexander Albon, piloto Red Bull, aseguró este jueves que ve como favorito a Ferrari para triunfar el domingo en el Gran Premio de México, decimoctava parada de la temporada de Fórmula Uno.

'Veo a Ferrari con buena pinta aquí, y aunque los de Red Bull no somos favoritos, tampoco nos descartamos para el podio', comentó Albon en conferencia de prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

'No nos descartamos y claro que el podio es atractivo, para alcanzarlo tengo que centrarme en mí', explicó Albon, que terminó de cuarto en el Gran Premio de Japón, en el acumulado del campeonato y marcha octavo de la clasificación con 64 puntos.

'El resultado en Japón muestra el progreso que hemos tenido en la temporada, cada vez me siento más cómodo en el auto y me sentí muy bien en una pista tan rápida como la de Suma', detalló.

En la clasificación de constructores Red Bull es tercero con 323 puntos, por 435 de Ferrari que ocupa la segunda plaza y los 612 de Mercedes que es primero.

Este es el primer año del tailandés de 23 años en Fórmula Uno. En 2016, Albon fue subcampeón en la GP3, por debajo de Charles Lecrerc, hoy piloto de la escudería Ferrari.

En 2018 terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2 de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

'He tenido que aprender pequeños trucos desde mi debut y me ha llevado tiempo adaptarme, pero creo que es normal porque hasta he tenido que modificar mi estilo de conducir', confesó.

Este domingo será la primera participación de Albon en el Gran Premio de la Ciudad de México. EFE