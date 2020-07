Alcalde agradece a Ronaldo un 'proyecto de ciudad' desde baloncesto y fútbol

Valladolid, 29 jul (EFE).- El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha agradecido al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, por promover un 'proyecto de ciudad' al comenzar este club de fútbol su unión junto al equipo de baloncesto mediante 'un proyecto sólido, deportivo y social' para la ciudad.

Preguntado durante una rueda de prensa por el anuncio de la colaboración entre el Real Valladolid y el Carramimbre Ciudad de Valladolid, el alcalde ha agradecido la implicación de Ronaldo con la ciudad al 'mojarse' y 'trascender el fútbol e interesarse más por otros proyectos'.

'De alguna manera desmiente esas informaciones que había al principio de que su paso iba a ser el propio de una estrella fugaz que venia a hacer caja', ha declarado Puente, quien ve en el exfutbolista brasileño 'ganas de echar raíces'.

Puente ha expresado que la unión de ambos clubes 'es una buena noticia que lleva bastante tiempo gestándose', y ha subrayado que ambas entidades han mostrado su voluntad en llevarlo a cabo.

Ha elogiado que se realice 'buscando los resultados a medio y largo plazo', ya que 'se están sentando bases sólidas, no se está perdiendo la cabeza', pues lo que piensa que se busca es 'apostar por una relación que vaya de menos a más'.

Ha explicado que de momento se pretende fusionar 'sistemas, metodologías, sponsor', para después pasar a 'una fusión mayor' que conduzca al objetivo del 'regreso del baloncesto a la élite'.

Preguntado por el papel del Ayuntamiento en el proceso de fusión, Puente ha negado que haya sido 'decisivo', pero sí ha indicado que ha dado su visto bueno en todo momento.

'Nosotros no somos partidarios de forzar cosas que no se vean con naturalidad', ha confesado el regidor, quien ha bromeado con que 'no ha nacido con fórceps el niño, sino que ha nacido de manera natural y tranquila'. EFE

1011920