Alcalde de Oporto amenaza UEFA con ir a tribunal por cambiar sede Supercopa

Lisboa, 21 sep (EFE).- El alcalde de Oporto, Rui Moreira, amenazó hoy a la UEFA con recurrir a los tribunales por las pérdidas causadas a la ciudad por la decisión de cambiar la sede de la Supercopa 2020 a Budapest y acusó al organismo de mentir.

Moreira hizo estas acusaciones durante la reunión del Ejecutivo municipal de Oporto, donde presentó una carta enviada a la UEFA después de que decidiesen cambiar la sede de la final de la Supercopa sin entrar en contacto con el Ayuntamiento o darles explicaciones, aseguró.

'Espero tener una respuesta. Si no, creo que en Ginebra, que es donde está la sede de la UEFA, hay tribunales', dijo el alcalde, que acusó al organismo de mentir sobre las razones para cambiar la sede.

Según Moreira, la UEFA habría decidido realizar la Supercopa en Budapest porque, tras la decisión de que Lisboa acogiese la final a 8 de la Liga de Campeones, no creía conveniente que los dos eventos se realizasen en el mismo país.

Sin embargo, el organismo alegó que la decisión se debía a la situación de la pandemia en la ciudad de Oporto.

'Podían haber dicho que la Liga de Campones era en Lisboa y no querían que otra final fuese en el mismo país, lo que era razonable. O podían haber dicho que compensarían a Oporto con algo dentro de dos años. O por lo menos decirnos algo. No nos dijeron nada, y algo peor: dijeron que no se organizaba en Oporto por culpa de la situación de la pandemia', señaló.

'No me consta que en Budapest no haya pandemia', dijo Moreira, que añadió además que en Lisboa la situación del coronavirus era peor que en Oporto cuando se realizó la Liga de Campeones y no hubo ningún problema.

'No podemos aceptar que no haya habido ningún contacto con nosotros y todavía más que divulguen en sus webs cosas que objetivamente son mentira', sentenció el alcalde, que explicó que Oporto renunció a organizar otros eventos porque contaba con que iba a acoger la Supercopa.

Por ello, espera que la UEFA compense a la ciudad de alguna forma, o bien con la promesa de poder organizar la Supercopa dentro de dos años o con una 'compensación financiera por haber contribuido a faltar el respeto y manchar el nombre de Oporto'.

En la misiva, enviada a la UEFA el pasado 16 de septiembre y a la que EFE tuvo acceso, el alcalde subraya que Oporto 'no dejará de reclamar la reparación de todas las pérdidas que le está causando esta decisión', aunque se mostró disponible para discutir el asunto y encontrar una 'solución favorable a todos'.

La final de la Supercopa se celebrará este jueves en Budapest entre el Bayern de Múnich, vencedor de la Liga de Campeones, y el Sevilla, campeón de la Liga Europa. EFE