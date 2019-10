Alcalde de Salvador: 'Cambiaría la agenda medioambiental de Bolsonaro'

Copenhague, 11 oct (EFE).- El alcalde de Salvador de Bahía, Antonio Carlos Magalhães Neto, se desmarcó este viernes de la política medioambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y aseguró que él hubiera transmitido al mundo un mensaje firme de protección de la Amazonía.

'El gobierno (de Bolsonaro) podría tener un trabajo más claro en relación a la agenda ambiental. Entre nosotros no hay un alineamiento obligatorio y en todos los asuntos', indicó a Efe en Copenhague, donde participó en la cumbre de alcaldes del grupo de ciudades comprometidas con el medio ambiente C40.

Frente a lo que el mandatario dijo en la pasada Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde este pidió 'respeto' para la soberanía de su país en la Amazonía, Neto dijo que es 'patrimonio del mundo' y necesita un 'compromiso de todos los gobernantes'.

'Nuestra soberanía es fundamental, nadie va a prescindir de eso. ¿Pero por qué evitar el apoyo de países europeos en su cuidado? La Amazonía es mayor que el gobierno 'a', 'b' o 'c'', agregó.

Como alcalde de Salvador, cargo en el que lleva casi siete años, asegura que está comprometido con la preservación medioambiental y con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Entre otras medidas, con la implantación de un plan para que la ciudad pueda aguantar las intensas lluvias o para ampliar los espacios verdes con siete nuevos parques.

Neto consideró que también ha cumplido dos de sus grandes objetivos: integrar la población periférica a la ciudad, con más acceso a servicios públicos, y revitalizar el centro histórico con una mayor oferta cultural y económica.

'Desde que empecé, en 2013, las zonas más pobres han sido prioritarias para mí', declaró.

En su último año como alcalde, el también presidente del partido de centroderecha Democratas (DEM) evitó decir si se presentará candidato al gobierno de Bahía en las elecciones de 2022.

Para esos comicios, aseguró que para el DEM es prioritario tener un candidato propio para la Presidencia, pero no adelantó si el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, será quien lo represente.

Neto solicitó no especular sobre una posible transferencia del partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal (PSL), porque 'no ha habido ninguna conversación al respecto', y pidió no desviar el debate de la 'necesidad de superar la crisis económica'. EFE