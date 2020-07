Alcalde dice que espera que Río no sufra una recaída con su veloz desescalada

Río de Janeiro, 2 jul (EFE).- El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, dijo este jueves que espera que la ciudad más emblemática de Brasil no sufra una recaída por su decisión de acelerar la desescalada de las medidas para frenar la pandemia del coronovirus, pero que la crisis económica exige esa flexibilización.

'Espero que no tengamos una recaída y que no tengamos que volver atrás. Pero la economía sufrió un impacto enorme y estamos con un nivel de desempleo gigantesco', afirmó Crivella a periodistas, al ser interrogado sobre si la rápida desescalada no es prematura en una ciudad que continúa registrando elevados números de muertes y contagios diarios por coronavirus.

El alcalde autorizó la reapertura desde este mismo jueves de los restaurantes, los bares y los gimnasios, con horarios restringidos, mesas distanciadas y exigentes medidas de precaución sanitaria.

Río de Janeiro ya había autorizado la apertura de centros comerciales, de los comercios en la calle, de las concesionarias de vehículos y de las actividades deportivas en las playas.

La ciudad también es la única en toda Suramérica que ya autorizó la retomada de su campeonato profesional de fútbol y hasta tiene previsto abrir los estadios al público el 10 de julio próximo.

Río, sin embargo, acumula 6.618 muertes por coronavirus en los últimos cuatro meses, lo que, por su población de 6,32 millones de habitantes, ubica la tasa de mortalidad en 104,7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, más de tres veces el promedio brasileño (29 óbitos por 100.000 habitantes).

La cifra de muertos convierte a Río en la segunda ciudad más afectada por la pandemia en Brasil, que es el segundo país en víctimas (61.000) y contagiados (casi 1,5 millones) por coronavirus en el mundo y uno de los nuevos epicentros globales de la enfermedad.

Crivella, que aspira a ser reelegido en noviembre próximo, admitió que las medidas de distanciamiento social para frenar la pandemia generaron una enorme crisis fiscal y amenazan con colapsar las ya deficitarias cuentas públicas municipales.

'La previsión es que la recaudación tributaria se reduzca en unos 2.000 millones de reales (377,4 millones de dólares) por la pandemia y Río ya viene de una tragedia que fue la cuenta que nos dejaron por los Juegos Olímpicos de 2016. En los últimos años tuvimos que pagar 6.000 millones de reales (unos 1.132 millones de dólares) de cuentas atrasadas', afirmó.

Agregó, no obstante, que se siente seguro con la desescalada debido a que la curva de muertes y de contagios por COVID-19 en Río está estacionada hace varias semanas y a que no hay una amenaza de colapso en el sistema hospitalario.

'Sin sombra de dudas, cuando analizo la demanda de camas en las unidades de cuidados intensivos, y las muertes, vemos que subieron en marzo y abril, que tuvimos un pico tenebroso en mayo y que después caímos rigurosamente hasta los niveles de hoy', afirmó.

Agregó que, pese a que la ciudad registró en mayo la curva de su pico de contagios, en ningún momento hubo un colapso hospitalario y las unidades de cuidados intensivos con respiradores bastaron para atender a todos los pacientes.

'Llegamos a tener el 90 % de las unidades ocupadas pero nunca hubo un colapso. Ese era el gran miedo al comienzo', añadió Crivella, quien explicó que ello fue posible gracias a que Río elevó significativamente su oferta de camas en unidades de cuidados intensivos con el montaje de varios hospitales de campaña. EFE