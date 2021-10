Alcalde peruano afirma que falta de recursos limita las ciudades inteligentes

Mérida (México), 6 oct (EFE).- El alcalde de la municipalidad peruana Miraflores, Luis Molina, aseguró este miércoles que la falta de recursos económicos limita la transformación de las ciudades inteligentes en Perú.

'En Lima hay pocas municipalidades que tienen recursos. De las pequeñas ciudades que conforman Lima metropolitana solo hay cinco alcaldías que tienen recursos importantes y una es Miraflores', explicó en la feria Smart City Latam Congress que se celebra en Mérida, la capital del sureño estado mexicano de Yucatán.

Molina busca empresas que entren a la licitación para que en 2022 Miraflores se convierta en la primera ciudad inteligente de Perú, un proyecto que costará 10 millones de dólares.

'Los gobernantes peruanos con recursos no lo hacen porque les falta voluntad política para estas transformaciones. Yo me he demorado dos años en Miraflores para hacer el expediente. Ojalá este proyecto impulse a más ciudades inteligentes en el país', comentó.

El alcalde reveló que su plan es dar el proyecto a una empresa con experiencia en la implementación de ciudades inteligentes.

'Vamos a hacer fibra óptica que no tenemos y a adquirir el software en la licitación. Los ejes importantes son reforzar la seguridad que hay en Miraflores y la gestión de tránsito', afirmó.

El alcalde aseguró que hasta ahora ha recibido propuestas de 37 compañías y que espera más candidatos hasta el 5 de noviembre, cuando cierra la licitación.

'Es importante implementar una ciudad inteligente porque mejoras la calidad de vida, tienes tiempo para estar por tu familia, te ahorras un 30 por ciento en el tiempo. Además apoyas al medioambiente y mejoras en seguridad', añadió.

El político admitió que una de sus tareas será cuidar la privacidad de los ciudadanos con la información que se genere con la transformación de Miraflores a una 'smart city'.

'Hay que protegerse de los 'hackers'. Nosotros en Lima tenemos que ser drásticos con las sanciones sobre quién está robando información. En la licitación habrá recomendaciones para evitar esto', sentenció.

En la feria Smart City Expo Latam Congress participan 300 conferenciantes, 200 empresas e instituciones que representan a mas de 300 ciudades de 45 países.

Del martes al jueves la feria es presencial en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y virtual del 11 al 14.

Cómo mejorar la movilidad y conectar mejor las condiciones de las viviendas a las ciudades constituye uno de los grandes temas de debate del congreso.EFE

