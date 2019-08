$!Alcaldesa de San Juan critica a Trump por “vergonzoso servicio” tras ciclones

“El presidente, si no tiene palabras de aliento, debe quedarse callado y permitir que las personas que están haciendo el trabajo actual, (como) los alcaldes, los gobiernos municipales, el Gobierno central, la misma gente de FEMA que está en Puerto Rico, que hagan el trabajo”, enfatizó.

“Esta es la versión tuitera de tirarnos papel toalla. Ciertamente el presidente no ha aprendido nada. Pero aquí hay mucha gente haciendo un esfuerzo extraordinario”, sostuvo Cruz al recordar aquel momento de cuando Trump visitó a Puerto Rico después del huracán María y lanzó papel toalla a un grupo de puertorriqueños.

“Él sigue pensando que esto trata sobre él. Y esto no trata de él, sino de salvar vida. Él sabe que lo que no hizo con Puerto Rico bajo Irma y María, será siempre una mancha y una vergüenza, no solo para él, sino para Estados Unidos”, agregó Cruz.

“Un insulto de él es el reconocimiento que él sabe que yo soy diferente a él”, puntualizó.

En un segundo tuit, el presidente estadounidense aseguró que Puerto Rico es “uno de los lugares más corruptos de la Tierra”.

“Su sistema político está resquebrajado y sus políticos son Incompetentes o corruptos”, espetó Trump, antes de concluir el hilo afirmando: “Y por cierto, ¡soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico!”.

El mandatario y Cruz mantienen una tensa relación debido, en gran medida, a las críticas vertidas por la alcaldesa contra Trump tras el paso en 2017 del huracán María por Puerto Rico.

La tensión entre ambos vivió este lunes un nuevo episodio cuando Cruz acusó a Trump de valerse de la mentira por asegurar que su Administración había destinado a Puerto Rico 92.000 millones de dólares el año pasado para hacer frente a la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María.

Cruz sostuvo que a Puerto Rico no le han destinado sino alrededor de 40.000 millones.

La alcaldesa matizó además que no es que se haya desembolsado esa cantidad, porque la FEMA es un seguro.

Las críticas vertidas este miércoles por Trump se producen horas después de que la Casa Blanca declarara el martes el estado de emergencia para Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de EE.UU., ante la inminente llegada de Dorian.

Dorian se convirtió hoy en huracán justo cuando se encuentra junto a Santo Tomás, isla principal de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y presenta vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.