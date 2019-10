Alcaldesa electa de Bogotá pide entender y atender el malestar de la sociedad

Bogotá, 28 oct (EFE).- La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, dijo este lunes en su primera comparecencia ante la prensa que los gobernantes deben entender el malestar y las necesidades de la sociedad y trabajar para ofrecerles soluciones y superar las desigualdades.

'Preocupémonos por entender cuál es el malestar social que hay detrás y por atender' esas necesidades, dijo al ser preguntada sobre su posición frente a las protestas de distintos sectores sociales de las últimas semanas en Bogotá y otras ciudades de Colombia.

La alcaldesa electa, del partido Alianza Verde, dio este lunes su primera rueda de prensa tras la histórica victoria en las elecciones del domingo que la convirtieron en la primera mujer que llega al poder en la capital colombiana por la vía de las urnas, ya que hasta ahora Bogotá solo había tenido alcaldesas nombradas con carácter interino.

PRIMERO LA GENTE

'Como alcaldesa me voy a dedicar a atender ese malestar social, y le voy a proponer al señor presidente de la república que nos enfoquemos en ellos', manifestó.

Según dijo, 'toda América Latina nos está demostrando hoy que no es con fuerza, que no es con Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía), que no es con golpes como se van a superar las profundas desigualdades, inequidades e injusticias que hay en nuestras ciudades y en nuestros países'.

Desde hace meses, los problemas sociales motivan en Colombia constantes manifestaciones de maestros, universitarios y sindicalistas que reclaman más inversión social y menos represión, pero sin alcanzar las magnitudes o el vandalismo de las observadas recientemente en otros países suramericanos, como Ecuador o Chile.

TRES COLOMBIAS

López añadió que su deber como servidora pública 'es entender cuál es el dolor, el malestar que tienen hoy los ciudadanos de Bogotá', cuyos problemas son similares a los del resto del país, y que reflejan la existencia de 'tres colombias'.

Explicó que hay una Colombia y una Bogotá 'profundamente atrasada en su desarrollo con gravísimos problemas de violencia, desigualdad, corrupción, falta de institucionalidad y falta de oportunidades'.

La otra es 'una clase media pujante' de la que dijo 'que también tiene unos profundos dolores' como los bajos salarios, la inseguridad, 'los impuestos exorbitantes' y la mala calidad de los servicios públicos, 'y una clase social que tiene mejores oportunidades, que quiere contribuir a Bogotá, que genera empleo, que quiere invertir'.

'De manera que creo que mi gran oportunidad como ciudadana y como alcaldesa de Bogotá está en unir a esas tres bogotás, en unirlas en que superemos los prejuicios, lo que nos divide, y que entendamos que uno en la vida no es lo que lleva puesto ni lo material sino lo que lleva en el corazón', afirmó.

López, elegida con una votación récord de 1.108.541 votos (35,21 %), dijo que como alcaldesa, a partir del próximo 1 de enero seguirá su línea de luchar contra la corrupción y la impunidad, mejorar la salud y la educación, porque la gente 'no está pidiendo cosas exorbitantes'. EFE