Alcaraz: 'A mí no me sorprendo'

París, 3 jun (EFE).- El español Carlos Alcaraz ha maravillado al mundo por su precocidad, al ser el jugador más joven en alcanzar la tercera ronda de Roland Garros en 29 años, pero él mismo asegura que no está sorprendido.

'No me sorprende la actuación que he mostrado en pista, sé de mis capacidades, confío mucho en mí, este nivel y carácter lo puedo mostrar siempre en los partidos, es una virtud que tengo y la estoy sacando ahora en los partidos, es algo que puedo sacar siempre', aseguró tras derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 6-2 y 6-4.

Con poco más de 18 años, el jugador murciano entrenado por Juan Carlos Ferrero no ha ganado más que 10 partidos en el circuito profesional, pero su nombre ya se ha hecho un hueco en el torneo.

'Es algo bueno, me concentro en mi y creo que voy e la buena dirección, hago lo que tengo que hacer, como jugador y como persona (...) Llegar a tercera ronda significa mucho para mi, que estoy haciendo las cosas bien, que estoy concentrando, mejorando lo que no iba bien', dijo.

'Me da motivación para seguir entrenando, para preparar el siguiente partido' ante el alemán Jan-Lennard Struff, agregó el español, al que si persigue la suerte puede tocarle medirse a Rafa Nadal en cuartos.

'Struff es un rival muy duro, viene de ganar a rivales muy buenos, tendré que salir a ganarle', señaló.

Por ahora, su obsesión parece que le sirve para controlar la euforia y no dejar de tener los pies en el suelo.

'Si no te sabes controlar tu mismo es muy difícil ganarle al otro. El primer partido te lo tienes que ganar a ti mismo y luego al otro, saber gestionar tus emociones es superimportante y lo estoy mejorando', comentó.

En París está 'afrontando los partidos de manera muy serena'. 'Estoy muy seguro de mi mismo, al final estoy mejorando las cosas que no venía haciendo bien en los otros torneos y la actitud. Orgulloso de haberlo conseguido tan rápido', afirmó.

A ello ha contribuido que la pandemia les obliga a estar muchas horas en el hotel, del que solo pueden salir una hora al día.

'Estar encerrado te puede ayudar el tema mental, sobreponerte a estar a estas circunstancias', dijo el murciano, que quiere sacar 'las cosas positivas' de la situación. EFE