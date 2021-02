Alcaraz: “Australia ha sido una gira muy positiva”

Melbourne (Australia), 11 feb (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz se mostró 'un poco decepcionado' por su derrota de este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia, pero definió como “una experiencia muy positiva” su gira por este país, durante la que se impuso al belga David Goffin, decimocuarto del mundo, en el Great Ocean Road y logró su primera victoria en un Grand Slam en la ronda inicial de Melbourne.

“A pesar de que estoy un poco decepcionado por la derrota de hoy, hay que buscar las cosas positivas y levantarse más fuerte. En general, he estado a un gran nivel”, comentó el joven de 17 años tras caer en segunda ronda ante el sueco Mikael Ymer por 2-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (5).

“He cogido mucha experiencia, que es una cosa que me hace mucha falta contra este tipo de jugadores que ya habían vivido esto antes. He mejorado mucho la actitud, aunque hoy no ha sido una gran virtud”, expuso a modo de autocrítica después de perder los nervios en algunos tramos del cuarto set.

Alcaraz debutó con victoria en su primer Grand Slam el pasado martes al superar al holandés Botic Van De Zandschulp por 6-1, 6-1 y 6-4.

El tenista murciano confió en regresar a Melbourne Park el año que viene, porque ha cumplido con las buenas expectativas que tenía antes de viajar, y poder encontrárselo sin medidas anticovid, ya que eso significaría que la pandemia habría llegado a su fin. EFE